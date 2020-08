Books by Women : Elena Gianini Belotti, Avant le repos

Aujourd’hui Eluera vous parle d’un de ses derniers grands coups de cœur, qu’elle avait hâte de vous faire découvrir ! On en profite pour remercier Anne-Sophie de son mail début août sur les couleurs utilisées dans l’infolettre qui ne sont pas adaptées aux personnes atteintes de troubles de la vision. Grâce à ses conseils, nous avons modifié tout ça, merci encore à elle !









Enfin ! Je trouve le temps de vous parler de Avant le repos de l’autrice italienne Elena Gianini Belotti, notamment connue pour son essai Du côté des petites filles (Éditions des Femmes – Antoinette Fouque).



Il s’agit d’une biographie romancée, celle d’Italia Donati, une jeune enseignante d’origine plus que modeste et fraîchement diplômée. En 1883, Italia se voit attribuer un poste dans le petit village de Porciano en Toscane et doit quitter la maison familiale pour se rapprocher de son lieu de travail.



À cette époque l’Italie est depuis peu devenue un état indépendant et a rendu la scolarisation gratuite et obligatoire, la gestion étant presque entièrement assurée par l’autorité municipale. Portée par les plus belles intentions, celles d’ouvrir l’esprit des enfants au domaine des savoirs, mais également de faire honneur à sa famille, Italia prend son envol vers sa nouvelle vie de femme instruite et indépendante.



Mais ce changement n’est pas au goût de tout le monde, car dans une société qui voit encore d’un mauvais œil une éducation autre que celle dispensée par l’Église, il est encore plus difficile d’être une femme jeune, instruite, célibataire et qui plus est d’une grande beauté. Car oui, Italia est belle comme le jour, et attise toutes les convoitises, mais aussi les médisances qui vont de pairs.









Je ne vous en dis pas plus, si ce n’est qu’Avant le repos est une ascension lente et douloureuse sur l’échelle de la violence. Le genre de récit qui nous fait frissonner de peur et de rage. Car lire l’histoire d’Italia, c’est lire celle de toutes ces autres femmes victimes d’avoir été trop modernes. Je garde en mémoire ces moments de lecture pendant lesquels mes mains tremblaient littéralement d’impuissance. Je me sentais en colère face à cet immonde spectacle d’une injustice inouïe !



Mais quoi ? Doit-on pour autant fermer les yeux et passer à autre chose, car c’est trop douloureux à lire ? Je ne pense pas. Ce livre fait mal certes, mais je suis heureuse d’avoir eu la chance de rencontrer la vertueuse et courageuse Italia Donati, racontée au travers de la plume incroyable d’Elena Gianini Belotti. Une histoire tragique, mais inspirante, qui ne doit pas tomber dans l’oubli.





Si vous le pouvez, n'achetez pas vos livres sur Amazon, ça tue les petites librairies :(La majorité des coups de cœur de cette newsletter sont disponibles à la librairie Arborescence à Massy ! Vous pouvez également retrouver deux fois par mois, cette sélection, directement dans votre boîte email, en vous inscrivant ici . Si vous avez envie de contribuer à Books by Women, n'hésitez pas ! Envoyez un mail à booksbywomen@gmail.com avec un petit texte sur le livre choisi.

Elena Gianini Belotti, trad. Christine Lau – Avant le repos – Editions Do – 9791095434221 – 21 €