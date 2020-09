Books by women : Emilienne Malfatto et Yasmine Khlat

Que sur toi se lamente le Tigre d’Emilienne Malfatto

Cet amour de Yasmine Khlat

Nous sommes en Irak, dans une région rurale. La narratrice vit une histoire d'amour cachée, interdite car hors mariage, avec le beau Mohammed. Mais alors qu'elle apprend son décès sous les bombes, ses règles tardent. Elle est enceinte. Pas d'échappatoire, la mécanique se met en branle.Roman choral, les membres de la famille avancent, se rendent à l'évidence, acceptent l'inévitable, les uns après les autres. Le destin de cette jeune fille est scellé. Un premier roman percutant, qu'on lit en apnée. Une plume ensorceleuse, entrecoupée de passages de L'épopée de Gilgamesh. Une tragédie grecque moderne, une réalité dure à admettre.Clouée dans son appartement Parisien à cause de ses troubles obsessionnels compulsifs, la narratrice est au bord du suicide. Un espoir s'immisce, elle décroche son téléphone et appelle un psychiatre entendu plus tôt à la radio, persuadée qu'il pourra la sauver.Traumatisée par la disparition de son frère et hantée par la guerre civile Libanaise qui l'a fait fuir son pays, Irène va peu à peu se dévoiler. En filigrane de cette histoire s'immisce le conflit géopolitique. En effet, le psychiatre est Israélien, et selon le code pénal libanais, toute communication entre eux est interdite. Un dialogue qui devient symbolique, une relation téléphonique qui débouchera, qui sait, peut-être sur autre chose ?Une poésie magnifique dans ce texte à la narration presque absente, une douleur et une douceur qui prend aux tripes, assurément un texte marquant, en plus d'avoir une couverture absolument magnifique. Un vrai coup de cœur !Je vous invite à découvrir le compte Instagram Varions les éditions en live , un compte destiné à faire découvrir des maisons d'éditions indépendantes et souvent moins médiatisées ! Présents sur Youtube également, ils ont justement rencontré l'éditrice des éditions Elyzad récemment, la vidéo est ici Petit rappel : Si vous le pouvez, n'achetez pas vos livres sur Amazon, ça tue les petites librairies :(La majorité des coups de cœur de cette newsletter sont disponibles en librairie ! Vous pouvez également retrouver deux fois par mois, cette sélection, directement dans votre boîte email, en vous inscrivant ici. Si vous avez envie de contribuer à Books by Women, n'hésitez pas ! Envoyez un mail à booksbywomen@gmail.com avec un petit texte sur le livre choisi.Emilienne Malfatto – Éditions Elyzad - 9789973581228 – 13.90 €Yasmine Khlat - Cet amour - éditions Elyzad – 9789973581181 – 16 €