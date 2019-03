Books by Women : Estelle-Sarah Bulle, Alison Bechdel, Chelsea Mortenson

Bienvenue dans Books by Women, la newsletter qui essaye d'équilibrer la balance !



Estelle-Sarah Bulle — Là où les chiens aboient par la queue





Alison Bechdel —L’essentiel des gouines à suivre







Chelsea Mortenson et Jen Rice —Dans la forêt rouge





Guadeloupe, milieu du XXe siècle. Paris, de nos jours. Deux époques, toute une génération prise entre deux mondes. C’est ce récit d’une Guadeloupe qu’elle ne connaît pas que la nièce recueille auprès d’Antoine, de Lucinde et de Petit-Frère.Son histoire et l’histoire de sa famille se dessinent page après page à travers en grande partie la vie d’Antoine, incontrôlable indépendante qui finira par suivre les deux autres en métropole, tel un exil obligatoire. Un premier roman au titre que l’on n’oublie pas de si tôt, aux personnages attachants et atypiques et dans lequel le récit est très justement mené. Dernier coup de cœur en date !Dans ces strips, Alison Bechdel dépeint la vie dans la communauté lesbienne des années 80 aux États-Unis. On suit ici les aventures de Mo, Lois, Clarice et tant d’autres, toutes différentes, toutes amies, parfois ennemies, parfois amantes, mais surtout militantes et engagées.Des strips impossibles à lâcher, dans lesquels on retrouve le génie de Bechdel pour aborder des thématiques très personnelles tout en y insufflant un humour et un cynisme irréprochable. Je me réserve le deuxième tome pour plus tard, car je n’ai pas envie de quitter toutes ces femmes !à partir de 5 ansAprès la catastrophe de Tchernobyl, la forêt de Pripiat, tellement irradiée, est devenue rouge. Cette forêt a été rasée et replantée depuis. Dans cet album, un ours raconte à un jeune arbre cette histoire qu’il ne connait pas. C’est touchant, poétique, les illustrations (qui sont des gravures sur bois) sont justes et l’ensemble est très cohérent pour ce beau livre qui aborde l’impact de l’être humain sur l’environnement.La majorité des coups de cœurs de cette newsletter sont disponibles à la librairie Arborescence à Massy ! Vous pouvez également retrouver deux fois par mois, cette sélection, directement dans votre boîte email, en vous inscrivant ici . Si vous avez envie de contribuer, à Books by Women, n'hésitez pas ! Envoyez un mail à booksbywomen@gmail.com avec un petit texte sur le livre choisi.