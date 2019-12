Books by Women : Evelyne Trouillot, Raina Telgemeier et Marion Brunet

Evelyne Trouillot, Rosalie l'infâme





Raina Telgemeier, Courage





Marion Brunet, Sans foi ni loi









La revue de presse







Dans les plantations de Saint-Domingue, les propriétaires ont peur, une vague d'empoisonnements a lieu depuis quelque temps et on soupçonne Makandal, le meneur des esclaves en fuite. Nous sommes en 1750 et Lisette, née esclave, découvre, à travers les récits de sa grand-mère et de sa marraine, ce qu'était la liberté.Evelyne Trouillot dépeint à travers la prise de conscience de Lisette et son désir d'émancipation un portrait intime de ces femmes esclaves durant cette horrible période. Réédition de cet ouvrage paru initialement en 2003, je découvre la magnifique plume d'Évelyne Trouillot et la poésie qu'elle arrive malgré tout à insuffler dans les histoires de ces femmes.Troisième volume de ses BD autobiographiques après Souriez et Sœurs, Raina Telgemeier nous raconte dans Courage comment, une nuit, elle commence à se réveiller avec d'importants maux de ventre. Virus ? Peut-être oui, toujours est-il que quand Raina retourne à l'école, l'environnement global, les ami.e.s, les autres, les exposés en classe n'aident pas du tout et petit à petit, ces maux de ventre commencent à s'installer et à l'angoisser de plus en plus.J'aime vraiment beaucoup le travail de Telgemeier, qui nous offre des BDs très colorées au trait très moderne (vraiment à partir de 8 ans les enfants adorent !) et qui abordent des sujets importants pour les enfants à cet âge. Courage c'est l'histoire de cette jeune fille qui prend sur elle et qui surmonte ses angoisses et on adore !Au cas où vous auriez loupé l'info, cette semaine c'est la 35eme édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse à Montreuil, et good news : cette année, ce sont cinq autrices qui ont été récompensées en remportant les célèbres prix « pépites de Montreuil » ! Focus sur un livre que nous avions lu, adoré, conseillé, et qui vient de se voir décernér la pépite d'or du meilleur livre jeunesse lors de Montreuil...il s'agit bien évidemment de Sans foi ni loi de Marion Brunet. Un incroyable western revisité à la sauce girl power, véritable ode à la liberté. On y suit Abigail Stenson, jeune marginale et hors la loi, recherchée pour avoir tué un homme et qui, pour assurer ses arrières, prend en otage Garett, âgé de 16 ans. Forcé de suivre sa ravisseuse, Garett découvre la vie la vraie, celle qui va à l'encontre des valeurs que son père, homme d'Église austère et violent, lui a inculquées par les coups de fouet. En kidnappant Garett, Abigail lui offre finalement la possibilité de choisir son propre destin, et surtout de découvrir quelque chose qui n'a pas de prix : l'amitié.Marion Brunet s'approprie avec talent les codes du Western et en profite pour y donner un bon coup de cirage ! On chevauche le visage dans la poussière, on rit avec les filles du saloon, on perd aux cartes et ça finit en fusillade. Y'a des gros mots, des femmes qui crachent et des bonshommes qui font pas trop les malins face à une femme en pantalon. Mais qu'attendez-vous pour le liiiiire ?!

Evelyne Trouillot – Rosalie l'infâme – Le temps des cerises – 9782370711878 – 15 €Raina Telgemeier, trad. Achille(s) – Courage – Akileos – 9782355744617 – 17 €Marion Brunet – Sans foi ni loi – Pocket Jeunesse – 9782266294195 – 16,90 €