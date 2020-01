Books by Women : Fiona Mozley et Constance Joly

Constance Joly – Le matin est un tigre







Fiona Mozley - Elmet







La revue de presse

La fille d'Alma est atteinte d'un mal étrange. Là où les médecins parlent de tumeur, Alma est persuadée qu'un chardon pousse dans la poitrine de sa fille. À l'approche de l'opération, un déplacement professionnel pousse Alma à devoir s'éloigner. Et si ce déplacement était une excuse pour se retrouver ? On pense tout de suite à Boris Vian bien sûr, mais ce premier roman est bien plus que cela.Constance Joly nous offre un très beau texte sur la transmission mère-fille, sur le poids de nos tragédies et comment elles affectent notre vie et notre entourage. J'ai été charmée par la poésie de ce texte, par la langue envoûtante et par cette mère qui tente le tout pour le tout pour sa fille. Un joli roman à découvrir !Un père et ses enfants dans la forêt, vivant au rythme de la nature. Cette histoire commence comme un joli conte... il fallait donc un ogre. Celui-ci est un ogre moderne, il est propriétaire terrien et s'appelle Mr Price. Il dévore les vies des citoyen.e.s à coups d'asservissement et de chantage.Mais le père est un géant courageux et bienveillant qui ne compte pas se laisser faire quitte à entraîner de terribles conséquences, car toute rébellion possède ses dérives et la frontière est fine. Ce roman d'une grande force communicative pose la question du prix de la vie, du droit à exister, un sujet qui reste tristement et inlassablement d'actualité.Un texte beau, tout simplement, porté par une écriture à la première personne qui nous plonge au plus près des personnages. On y croise des ouvriers et des gangsters à la Peaky Blinders, sur fond de combats organisés, de paris et de règlements de comptes. Je vous le recommande mille fois, car c'est juste du tonnerre !Les femmes lisent plus et sont globalement plus présentes dans les métiers du livre, alors pourquoi donc les autrices sont toujours reléguées au second plan ? La journaliste Sandrine Aragon s'interroge (anglais) Elif Shafak le dit : Lisez plus de femmes ! (anglais) Le nature writing fait de plus en plus d'adeptes, mais c'est un style qui se renouvelle trop peu Constance Joly – Le matin est un tigre – Editions Flammarion – 9782290210192 – 6,90 €Fiona Mozley, trad. Laetitia Devaux – Elmet – Joëlle Losfeld – 9782072880117 – 19 €