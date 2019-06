Books by Women : Florence Hinckel, Susan Sellers et Julia Wertz

Susan Sellers — Vanessa et Virginia

On connaît tou.te. s Virginia Woolf, mais connaissez-vous sa sœur Vanessa ? Artiste peintre qui passa sa vie dans l'ombre de sa sœur, les deux femmes s'aiment d'un amour qui semble indestructible, et ce malgré la rivalité qui les consumera tout au long de leur vie.Dans ce premier roman, l'autrice nous livre les destins croisés de ces deux femmes, et comment la maladie et la folie les a brisés. Un vingtième siècle dans la campagne anglaise, une histoire de famille blessée, des histoires d'amour et de haine : un très bon cocktail pour l'été en attendant la sortie de Vita et Virginia au cinéma !Entre documentaire, guide touristique et bande dessinée autobiographique, Julia Wertz nous offre un voyage dans son New York, où elle a habité durant une dizaine d'années. Ses quartiers préférés, ses boutiques fétiches, tout cela entrecoupé de planches architecturales à tomber le souffle qui présentent des rues à différentes époques.Un travail de recherche de dingue, en plus d'un dessin réaliste à tomber, qui contraste avec la façon que l'autrice a de dessiner les humains, qui est bien plus naïfs (mais tout aussi chouette). À s'offrir ou à offrir aux amoureux.ses de New York, d'architecture ou de BD ! Coup de cœur pour les nombreuses pages où elle présente ses librairies préférées (évidemment) !Cléo a 15 ans et envie d'écrire. Son modèle : Anne Frank et son journal. Alors dans son nouveau carnet, c'est à elle qu'elle va se confier, sous forme de lettres. Elle se confie sur Dimitri, son amour d'enfance qu'elle recroise parfois, Bérénice, sa meilleure amie qui n'est peut-être pas si gentille que ça, sa grande sœur qui semble pouvoir tout endurer et sa mère, qui a un voile devant les yeux et qui paraît absente de sa propre vie.Elle se confie surtout sur elle, son reflet dans le miroir qui tremble et vacille souvent, qui semble se briser parfois. Un roman sur l'adolescence très poétique, plein de sensibilité, je l'ai lu d'une traite, c'était si beau ! (Doublement conseillé : ActuaLitté l'avait également adoré !)

Florence Hinckel – Nos éclats de miroir – Nathan – 9782092588048 – 14,95 €Susan Sellers, trad. Laurent Bury – Vanessa et Virginia – Autrement – 9782746753310 – 18 €Julia Wertz, trad. Aude Pasquier – Les entrailles de New-York – L'Agrume – 9791090743922 – 29 €