Books by Women : Gaëlle Josse, Lilja Sigurdardottir et Holly Bourne

Gaëlle Josse – Une femme en contre-jour

Gaëlle Josse nous offre ici une biographie de la désormais célèbre photographe de rue Vivian Maier, inconnue de son vivant et découverte par hasard lors d'une vente aux enchères. Une personnalité qui divisa son entourage, des autoportraits qui montrent une femme dure. Qui était cette femme, cette photographe qui a passé sa vie entre les Etats-Unis et la France et qui nous montre le vrai visage de la rue dans ses photos ?







Une artiste et un livre à découvrir absolument, je vous invite à compléter cette lecture par le visionnage du documentaire A la recherche de Vivian Maier !



Lilja Sigurdardottir – Piégée

Piégée est le premier volet de la trilogie de l’écrivain islandaise Lilja Sigurdardottir. Dans le contexte de la crise économique qui a frappé l’Islande en 2008, Sonja, jeune mère de famille divorcée, est contrainte d’agir comme mule pour des trafiquants de drogue afin de revoir son fils Tomas.







Elle tente de se sortir de cette situation tout en gérant la relation compliquée qui l’unit à sa compagne, banquière en prise avec la Commission financière. Ce premier opus nous offre une intrigue ficelée, des personnages très attachants, et nous laisse dans l’impatience de connaître la suite ! (contribution de Melis, merci !)





Holly Bourne – Strong girls forever

A partir de 14 ans



Lottie, Amber et Evie sont trois copines, trois membres du Club des Vieilles Filles (=filles indépendantes et fières de l'être) et ont toutes les trois des complexes. Amber se trouve trop intelligente pour les garçons, Lottie trop grande et Evie est sujette à des crises d'angoisse qui l'obligent à se laver les mains en boucle.







Dans ce premier tome (j'ai tellement hâte de lire la suite !), Evie ne cherche qu'une chose, redevenir "normale" et se trouver un petit ami "normal". Comment être féministe et un cœur d'artichaut ? Un premier tome prometteur, digne héritier (en plus militant) de 4 filles et un jean !



Gaëlle Josse – Une femme en contre-jour – Noir sur Blanc – 9782882505682 – 14 €
Lilja Sigurdardottir, trad. Jean-Christophe Salaün – Piégée – Métailié – 9791022606332 – 21 €
Holly Bourne, trad. Anne Guitton – Comment ne pas devenir cinglée – Nathan – 9782092577516 – 17,95 €