Books By Women : Jeanette Winterson, Vera Brosgol, Kate & Sarah Klise

Réécriture du célèbre Conte d’Hiver de Shakespeare dans le cadre du Hogarth project (qui a déjà vu en ce début d’année fleurir le très bon Le Nouveau de Tracy Chevalier, trad. David Fauquemberg), Jeanette Winterson revisite ici une des dernières pièces de Shakespeare, adaptée à notre époque contemporaine.La trame reste sensiblement la même : on a ici l’histoire d’une enfant abandonnée qui ne connaît rien de ses origines, que l’on va retracer avec elle. Un roman sur la jalousie et le pardon, le tout mené par une maîtrise de l’œuvre originale et surtout une réinterprétation absolument réussie !Vera arrive tout juste de Russie et sa préoccupation première devient alors de s’intégrer au groupe de filles américaines de son entourage. Sans grand succès, et parce que toutes ces filles le font, elle demande à sa mère de l’inscrire en colonie de vacances.Mais les deux semaines, qui s’annonçaient comme un rêve, ne seront pas exactement ce que Vera attendait... Un récit autobiographique sur l’adolescence, avec beaucoup d’autodérision, mais surtout qui aborde le thème de la solitude, la difficulté d’intégration et la valeur de l’amitié.Astrid est toujours en compagnie de son chien Eli, qui la suit depuis sa naissance. Mais lorsqu’elle fête ses 6 ans, elle se rend compte que son chien est bien plus âgé. Elle se met alors en tête de réaliser toutes les choses à faire avec lui avant qu’il ne soit trop tard.Manger des spaghettis aux boulettes, aller au cinéma, tout y passe ! Mais surtout la chose la plus importante aux yeux d’Eli : passer tout son temps avec Astrid. Encore un bel album sur la relation humain/animal !La majorité des coups de cœurs de cette newsletter sont disponibles à la librairie Arborescence à Massy ! Vous pouvez également retrouver deux fois par mois, cette sélection, directement dans votre boîte email, en vous inscrivant ici . Si vous avez envie de contribuer, à Books by Women, n'hésitez pas ! Envoyez un mail à booksbywomen@gmail.com avec un petit texte sur le livre choisi.Jeanette Winterson, trad. Céline Leroy – La Faille du temps – Editions Buchet Chastel – 9782283032084 – 22 €Vera Brosgol, trad. Alice Delarbre – Un été d'enfer – Editions Rue de Sèvres – 9782369812067 – 12,50 €Kate & Sarah Klise, trad. Ramona Badescu - La Liste des choses à faire absolument Editions Albin Michel Jeunesse – 9782226437853 – 11,50 €