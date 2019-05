Books by Women : Jesmyn Ward, Susin Nielsen, Demasse-Potier & Verlinden

Jesmyn Ward - Le Chant des revenants







Susin Nielsen — Partis sans laisser d’adresse







Stéphanie Demasse-Potier & Adèle Verlinden —Le Rêve de Gaëtan Talpa







Jojo a 13 ans et porte sur ses frêles épaules le reste de sa famille : une mère toxicomane, une petite sœur à protéger et des grands-parents fatigués. Alors lorsque son père sort de prison, sa mère les embarque, sa sœur et lui, dans un road-trip pour retrouver un semblant de vie normale.J'ai découvert cette autrice avec ce nouveau roman, qui a eu beaucoup de presse à sa sortie et à raison : une polyphonie réussie, des personnages divers, tristes et en échec, Jesmyn Ward nous offrent un portrait (réaliste ?) d'une famille du Mississippi, entre racisme, pauvreté et difficultés quotidiennes. (Un roman que ActuaLitté avait particulièrement apprécié Pas facile d'avoir 12 ans, une mère ayant du mal à garder un job, des ami.e.s un peu compliqué.e.s et de vivre dans un combi Volkswagen. Ce qui devait être une solution temporaire se transforme petit à petit en calvaire pour Félix, prêt à tout pour que sa mère ne vive plus de « marasmes », comme il les appelle. Et la solution, il en est persuadé, c'est de participer à son jeu préféré : Qui, Que, Quoi, Quand ? et ainsi remporter 25.000 $.Encore une fois Susin Nielsen (dont j'adore le travail, j'avais déjà parlé de son précédent : Les optimistes meurent en premier) nous offre un roman frais, drôle sur un fond social qui ne l'est pas du tout, un trio d'ami.e.s attachants et une fin pas forcément attendue !Gaëtan Talpa est une taupe comblée : des ami.e.s en or, des jouets, une super maison. Ce qu'il manque à Gaëtan, c'est un arbre à limaçons sucrés, sa gourmandise préférée. Mais comment faire, alors qu'il n'existe aucune graine ? Mais rien d'impossible pour cette bande d'ami.e.s qui va tout mettre en œuvre pour faire grandir ce bel arbre.Un album tout en couleurs et en poésie pour montrer l'importance de croire en ses rêves, en l'amitié et surtout dans les bonbons.Jesmyn Ward, trad. Charles Recoursé - Le Chant des revenants – Belfond – 9782714454133 – 21 €Susin Nielse, Trad. Valérie Le Plouhinec - Partis sans laisser d'adresse – Helium – 9782330120566 – 14,90 €Stéphanie Demasse-Potier & Adèle Verlinden - Le Rêve de Gaëtan Talpa – Les fourmis rouges – 9782369021049 – 17,90 €