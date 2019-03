Books by Women : Jodi Picoult, Maggie Nelson et Emma Adbage

Jodi Picoult - Mille petits riens







Mille petits riens est un sacré pavé, mais que cela ne vous effraie pas ! Aux États-Unis, une infirmière noire est accusée d'avoir tué le nourrisson d'un couple de suprématistes blancs. Trois points de vue nous sont offerts ; celui de l'infirmière, du père de l'enfant et de l'avocate blanche commise d'office.Au-delà de la cruauté, de l'intrigue principale se déroule une réflexion autour du racisme pour devenir un procès passionnant et plein de rebondissements. Un véritable coup de cœur !Une partie rouge n'est pas un roman. Il s'agit de l'histoire de famille de l'autrice, d'une enquête non résolue, de poésie... Dans les années 70, sa tante âgée d'une vingtaine d'années se fait sauvagement assassiner. L'affaire est classée sans suite et la famille tente de surmonter l'horreur qu'ils ont vécue. Maggie se construit, devient autrice.En 2004, elle s'apprête à sortir un recueil de poésie autour de l'histoire de sa tante lorsqu'elle reçoit un appel : un policier qui n'a pas arrêté d'enquêter a trouvé un présumé coupable. Le cirque juridique reprend. Autant de tracas et de douleur, mais aussi un moyen de clore cette affaire ? L'écriture de Maggie Nelson ne laisse pas indifférent.e et oscille entre propos personnels et réflexions sur la famille, le genre, l'amour...À partir de 5 ansAvec Le repaire, Emma Adbage nous transporte en campagne suédoise. On appelle les professeurs par leur prénom et on joue en foret. Il y a d'ailleurs un trou à l'école qui plaît beaucoup aux enfants. Les adultes beaucoup moins, ils finissent par en interdire l'accès. Avec beaucoup de justesse sont exprimés les envies des enfants, leur ennui et leurs joies. Les dessins sont doux, expressifs et nous séduisent dès la couverture.Jodi Picoult, trad. Marie Chabin (anglais) – Mille petits riens – Actes Sud – 9782330096656 – 23,50 €Maggie Nelson, trad. Julia Deck (anglais) – Une partie rouge – Sous-sol – 9782364682702 – 20 €Emma Adbage, trad. Marie Valera – Le repaire – Cambourakis – 9782366243864 – 14 €