Books by Women : L'Étrange féminin

Quelle meilleure façon d’explorer les mystères des femmes, leur psyché, leurs rêves et leur étrangeté, que de donner la parole à celles qui font la littérature d’aujourd’hui ? C’est la proposition de ce recueil sorti en septembre 2020 aux éditions du Typhon et qui rassemble six fictions d’autrices contemporaines : Caroline Audibert, Clara Dupuis-Morency, Hélène Frappat, Bérengère Cournut, Marie Cosnay et Karin Serres.Lucie Eple, initiatrice du projet et coordinatrice, présente la démarche dans la préface : « Ce livre n’est pas qu’un recueil, c’est une célébration. Une ode à l’acceptation des mystères du monde et de l’être. Une invitation à se défaire des illusions de maîtrise et d’uniformité. Plaidoyer pour l’obscurité, plaidoyer pour la sorcellerie, plaidoyer pour la littérature, ce morceau de nuit qui a toujours une longueur d’avance. »Le dimanche 20 septembre 2020, Yves Torrès, fondateur des éditions du Typhon, a participé à une rencontre en live avec une trentaine de blogueurs autour de trois des autrices du recueil (live organisé par VLEEL sur l’initiative d’Anthony Lachegar). Cela a été l’occasion de revenir sur la naissance du projet, d’en saisir les intentions et les enjeux, et d’évoquer les choix d’écriture et les thématiques avec Bérengère Cournut, Caroline Audibert et Clara Dupuis-Morency qui ont levé le voile sur les arcanes de l’écriture. J’y étais aussi, je vous rapporte quelques-uns des propos qui s’y sont tenus mais vous pouvez déjà visionner le replay sur la chaîne YouTube d’Anthony Yves Torrès se souvient que l’idée de Lucie Eple était de proposer un recueil qui décloisonnerait les genres autour du féminin. Après s’être mise en quête des autrices, elle les a laissées très libres de leur sujet, et l’écriture a eu lieu sans communication entre elles, « dans un étrange accompagnement l’une de l’autre ». Caroline Audibert évoque d’ailleurs un « travail au secret d’une écriture commune ». Les illustrations de Jérôme Minard ouvrent encore plus grand la porte de l’imaginaire et participent de cette expérience hallucinatoire - le nom de la collection est d’ailleurs Les Hallucinés.Ce n’était pas l’intention des autrices que se placer sur le terrain d’une quelconque revendication. Il s’agissait bien plus pour elles de s’emparer de l’étrange et du féminin dans une alliance inédite. Cependant les textes cassent l’image traditionnelle de la femme pour dire ce qu’habituellement on montre peu en littérature, c’est-à-dire l’étrangeté, jusqu’à la monstruosité, l’animalité, et la fureur qui peut habiter les femmes. Il s’agit de montrer le féminin dans tous ses états plutôt que de brandir le poing. En usant de la figure du renversement qui semble avoir présidé à l’écriture du recueil, c’est-à-dire en s’emparant de ce qui parfois est retourné contre elles, les femmes sont montrées sous un jour neuf.Les autrices ont souvent puisé aux sources de la littérature féminine pour bâtir leurs récits : on croise les fantômes de Marie Shelley, des sœurs Brontë ou encore de Rachilde, et les protagonistes sont parfois inspirées de créatures mythologiques.Le recueil se place en marge des modes tout en étant traversé par des inquiétudes contemporaines, et notamment celle du rapport de l’Homme à son environnement. La plupart des textes convoquent les forces élémentaires et mettent en scène les pouvoirs de la nature dans une forme d’écoféminisme. Les histoires s’installent souvent sur des territoires imaginaires très forts qui sont la projection des géographies intérieures, sur des paysages fantasmagoriques où la nature est vibrante et puissante et remet l’homme et la femme à leur juste place. Le paysage est entrevu comme un carrefour où convergent les éléments de l’intérieur et de l’extérieur, de l’individu et du collectif, de la réalité et du symbole.Même si je lis assez peu de littérature de l’imaginaire, j’ai aimé que l’étrange, le bizarre, le gothique soient autant de façon d’apprivoiser ce qui effraie dans la réalité, et se placent comme un moyen de faire émerger la lumière au milieu des ténèbres, d’éclairer les fantômes pour peut-être les faire disparaître ou tout au moins, s’en émanciper.Des initiatives à soutenir :- Vous souhaitez un agenda perpétuel, beau, pratique et soutenir dans le même temps un podcast qui déconstruit l'histoire de l'art occidental avec un point de vue féministe et inclusif ? Ne cherchez pas plus loin, l' Agenda Malpoli est fait pour vous ! Il vous reste 22 jours pour participer à la campagne Ulule et vous procurer ce bel objet. 