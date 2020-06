Books by Women : la mort de George Floyd, 13 livres contre le racisme

Angie Thomas - The Hate U give, (Nathan, trad. Nathalie Bru)



L’histoire de Starr, témoin du meurtre de son ami par un policier, c’est d’abord un sentiment d’incompréhension, puis rapidement celui de la colère, de l’injustice. Deux chapitres suffisent pour que l’on sombre dans l’horreur. Cette lecture c’est un coup de poing, une prise de conscience violente et sans préambule. Et justement, la vie n’offre pas ce luxe, elle peut s’arrêter net, d’un seul coup sans prévenir. Ce roman pourrait très bien ne pas en être un, ce qu’il raconte, ce qu’il dénonce, c’est le quotidien d’un nombre trop important d'humain.e.s, c’est une fresque de la vie, la vraie.



Avec son écriture brute et pleine de poésie, Angie Thomas nous pousse du plongeoir, pas le temps de nous boucher le nez, on atterrit violemment dans les eaux les plus sombres. Il se peut que certaines personnes accueillent mal ce livre, et pour cause, il dérange. Mais se confronter à la vérité, c’est prendre conscience et s’offrir la possibilité d’avancer, alors s’il vous plaît, sortez de votre zone de confort et osez franchir les barrières d’un monde qui, vous pensez, ne vous concerne pas, car en vérité il nous concerne tou.te.s, nous en sommes les principales et principaux act.rices.eurs. Dès 15 ans.