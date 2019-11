Books by Women - Lieke Marsman : parler du cancer, “pour briser le tabou”

Suite à ces échanges s’en suivent la chronique de son livre, Le contraire d’une personne (traduction Daniel Cunin), et une interview que vous propose Books By Women, la lettre d’infos dédiée aux femmes et leurs ouvrages.Ida, jeune diplômée en sciences politiques, est de cette génération d’angoissé.e.s qui essayent de faire bouger les choses, se demandent comment, tentent et s’engagent. Elle obtient un stage de plusieurs mois en Italie, où elle travaillera sur la démolition d’un barrage dans les Alpes. Elle laisse certes derrière elle sa petite amie, Robin, mais pas ses réflexions sur l’amour et le climat, qui l’accompagnent comme une angoisse dont on n’arrive pas à se défaire.En plus d’une histoire et d’une problématique actuelle, ce qui est beau avec ce livre c’est sa pluralité. Poésies, bouts d’interviews, extraits et citations, Lieke Marsman ne se met aucune limite, écrit ce qu’elle veut, quand elle veut, et nous offre un ouvrage qui surprend et revisite la forme du roman. Un beau récit à découvrir !Lieke Marsman est une jeune auteure néerlandaise qui écrit principalement de la poésie. Le contraire d’une personne, son premier roman et premier texte traduit en français, a été unanimement salué par la critique aux Pays-Bas. En avril 2018, on lui diagnostique une tumeur dans son dos, retirée grâce à la chirurgie.Dans un de ces textes suivants, paru en septembre 2018, De volgende scan duurt 5 minuten (que l'on pourrait traduire grossièrement par La prochaine analyse prend 5 minutes), elle décrit ce processus et aussi la politique autour du traitement de la maladie.

Books By Women : Est-ce okay pour vous de parler de votre cancer ?

Oui. Je pense que parler de ces choses est important. Pour moi, afin de gérer tout ce qui s'est passé, et pour briser le tabou qui existe encore autour.

Est-ce que cela a été important dans votre processus d'écriture ? Quand vous avez écrit Le contraire d'une personne ou vos poèmes ?

J'ai écrit Le contraire d'une personne avant de tomber malade donc non. Mais à l'avenir cela influencera probablement mon écriture, de la même façon que cela a influencé le reste de ma vie. Tomber malade m'a changé en tant que personne, je ne doute pas que cela va me changer en tant qu'autrice.

Dans votre dernier roman, De volgende scan duurt 5 minuten [non traduit en français], vous mentionnez Audre Lorde et Susan Sontag, qui ont toutes deux écrit à propos du cancer et de la maladie. Est-ce que c'était réconfortant pour vous de les lire ?

Oui tout à fait ! Essentiellement, car elles écrivent à propos de la maladie dans un contexte sociétal. Tomber malade peut parfois isoler, les lire m'a donné une chance de me relancer dans les débats politiques et sociétaux.

Était-ce lié à votre préoccupation pour le climat, que l'on retrouve dans Le contraire d'une personne ?



© Lenny Oosterwijk

Non pas vraiment, même si cela m'a fait reconsidéré mon point de vue sur la société et la façon dont nous traitons les personnes les plus vulnérables, tout ça lié au climat.

Dans une interview, vous décrivez votre livre de cette façon : "Quelque chose entre un roman et un tas d'essais à propos de l'amour, de la solitude et du changement climatique". Est-ce que c'était évident pour vous d'écrire un livre qui mixe les styles, tout en rajoutant de la poésie ? À la manière de Maggie Nelson, vous mélangez les genres, pourquoi ce choix ?

Cela m'a pris du temps avant de m'autoriser à mélanger les genres. Au début j'étais partie sur une structure plus traditionnelle. Mais un jour j'ai réalisé que c'était MON livre, que je pouvais faire ce que je voulais. À partir de là c'est venu beaucoup plus naturellement.

Avez-vous des autrices qui vous inspirent ? Quels sont les "books by women" que vous voudriez nous recommander ?

Les livres mentionnés plus haut de Susan Sontag (La maladie comme métaphore, Éditions Christian Bourgois, trad. Marie-France de Paloméra) et d'Audre Lorde (The cancer journals, non traduit). Je recommande aussi Tout peut changer ; capitalisme et changement climatique de Naomi Klein (coédition Actes Sud/Lux, trad. Nicolas Calve et Geneviève Boulanger), le roman de Jenny Erpenbeck Go, Went, Gone, un livre très impressionnant sur la crise européenne des réfugiés (non traduit) et Call them by their true names de Rebecca Solnit (non traduit).

Lieke Marsman, trad. Daniel Cunin – Le contraire d'une personne – Rue de l'échiquier – 9782374251318 – 15 €