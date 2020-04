Books by Women : Luce d'Eramo, Julia Thévenot et Nnedi Okorafor

Comment allez-vous en cette nouvelle semaine de confinement ? Trouvez-vous, vous aussi, le temps long ? Avez-vous de quoi vous occuper si vous ne travaillez pas ou n'avez pas d'enfants ? Notre pile à lire diminue de notre côté, tranquillement. On revient aujourd'hui avec le format "classique", et on vous présente 3 de nos derniers coups de coeur ! Bonne lecture, et n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils ou simplement parler de vos lectures, nous adorons lire vos mails !









Luce d'Eramo - Le Détour



Italie 1944. L’autrice est fille de dignitaires fascistes. À 19 ans, elle rejoint volontairement un camp de travail allemand. Ce qu’elle y cherche ? La preuve par ses propres yeux que ce qu’on raconte sur l’Allemagne nazie est faux, que le troisième Reich tient ses promesses. Sans surprise pour nous, ce qu’elle constate une fois sur place va au-delà de ce qu’on peut imaginer. De cette déception, Luce d’Eramo en fait une arme de survie, et devient résistante. Son panache, sa force et sa fierté en étonnent plus d’un.e.







Des ami.e.s elle s’en fait peu, des ennemi.e.s beaucoup, car dans les camps la confiance est une chose précieuse, et le statut de Luce intrigue… Collabo ? Infiltrée ? Celleux qui l’entourent cherchent à la mettre dans une case plutôt que d’écouter les initiatives de celle qui cherche à tout renverser.



Le Détour c’est le récit fascinant d’une femme au courage indéniable, un témoignage puissant et immersif dont l’analyse de la mécanique nazie en fait surement un des plus grands textes sur le sujet. On y emprunte les détours que nous oblige la mémoire et c’est là tout l’intérêt de cet authentique travail de vérité et d’introspection.

Julia Thévenot, Bordeterre



WAOU !!! Moi qui ne suis pourtant pas cliente de fantasy je suis bluffée ! Julia Thévenot nous offre un premier roman sous tension, plein de mystères, dans un univers cohérent et d’une grande richesse, au sein duquel la musique tient un rôle tout à fait original !







On y suit Ines et son frère Tristan (respectivement 12 et 16 ans), qui lors d’une promenade basculent dans la ville de Bordeterre, un autre plan de réalité. Sans possibilité de marche arrière, ils se retrouvent prisonnier.e.s et contraint.e.s d’explorer cet étrange univers.Tandis qu'Ines intègre un peu par hasard le clan des châtelain.e.s, Tristan découvre de son côté l'autre population de Bordeterre, celle des esclaves forcé.e.s de chanter d’inlassables ritournelles magiques afin de servir la seigneurie. Eh oui ! Car dans ce monde, « Envole-moi » de JJ Goldman vous permettra réellement de voler, et la comptine « Meunier tu dors » de faire battre les ailes du moulin! Assurément, un pouvoir à ne pas laisser entre toutes les mains ...



Bref, je ne vous en dis pas plus sur cette merveille, vous aurez de quoi vous régaler avec ses 512 pages !

À partir de 14 ans.

Nnedi Okorafor, Akata Witch

Nnedi Okorafor est sur ma liste d'autrices à lire depuis très longtemps. Je me suis précipitée vers Akata Witch alors que Qui a peur de la mort ? est dans ma liste depuis sa sortie, mais passons. Roman afrofuturiste de sorcières et de magie, on y suit Sunny, Nigériane de sang, Américaine de naissance et albinos. Comptant sur ses deux meilleur.e.s ami.e.s, Chichi et Orlu, pour s'intégrer au reste de sa classe qui trouve bien des raisons de se moquer d'elle, Sunny va très vite découvrir qu'ils lui cachent quelque chose de bien plus grand et qui va changer sa vie.







Quel plaisir de découvrir enfin la plume d'Okorafor ! Dans un Nigéria résolument moderne, cette histoire de sorcière change de ce qu'on entend habituellement dans nos contes occidentaux. Il est important d'ouvrir de plus en plus nos littératures à d'autres histoires, cosmologies, origines et c'est un bonheur de sortir de nos régions et mythologies blanc.he.s. J'ai adoré ce roman (j'aimerais tellement qu'il y ait une suite !), j'ai hâte de découvrir ses autres romans, notamment Binti sorti tout récemment également.

À partir de 13 ans.

