Books by Women : Madeline Miller, Leigh Bardugo, Julie Légère et Elsa Whyte

Madeline Miller — Circé









Leigh Bardugo - Le Chant des ronces





Julie Légère et Elsa Whyte — Secrets de sorcières









Ce livre cela fait des siècles qu'on nous en parle, que tout le monde le recommande, il semble avoir fait l'unanimité auprès des lecteurices… et on comprend pourquoi. C'EST UNE MERVEILLE ! Madeline Miller redore le blason d'une figure de la mythologie grecque, que l'on a un peu tendance à négliger au profit des grandes figures de dieux et déesses dit.e.s « majeur.e.s ».Circé est une demi-déesse. Fille du Titan Hélios et de la nymphe Persé, elle développe très tôt un comportement qui la différencie de ses homologues. En effet elle ne semble pas s'épanouir dans le fait de torturer les mortel.les et est capable d'empathie. Mais un jour de grand chagrin, la jeune déesse révèle un nouveau pouvoir, celui de réaliser de la magie par les plantes.Circé devient sorcière, Circé devient puissante, au point de contrarier Zeus qui décide de la punir en l'exilant sur une île déserte. Une sentence qui s'avère être une chance, une occasion de s'émanciper et de cultiver sa force, en tant que divinité, mais surtout en tant que femme libre, capable d'émotions. Un récit épique qui n'a rien à envier aux aventures d'Ulysse et dont on savoure chaque ligne, en espérant qu'il n'y ait pas de fin.Attention, magnifique objet ! L'image ne lui rend pas justice, car il faut avoir le livre sous les yeux afin de pouvoir en apprécier la couverture toilée ainsi que les dorures. Le chant des ronces est un recueil de contes, sombres comme le cœur des Hommes, né de la plume de Leigh Bardugo (Six of crows) et illustré par la talentueuse Sara Kipin.Mais attention, ces contes ne sont pas à mettre entre les mains des moins de 13/14 ans. Car ici rien n'est édulcoré ! On y rencontre des personnages de contes classiques d'inspiration médiévale : sorcières, monstres, princesses et renards rusés, mais le danger se trouve souvent là où nous l'attendions le moins…C'est à vous glacer le sang, car le procédé d'écriture vous tient dans un état de tension, et chaque dénouement est une vraie claque. Un ouvrage illustré splendide qui nous replonge avec délice dans un genre littéraire d'un grand intérêt philosophique.On reste dans le thème des légendes et des sorcières avec le magnifique album Secrets de sorcières !Une plongée dans l'histoire, souvent pas très drôle, de celles qui nous ont ouvert la voie de l'émancipation et de la sororité. Une belle initiation très didactique, pour comprendre l'image, le rôle, et la place de la sorcière à travers les époques et dans les différentes sociétés.On y aborde également les différentes formes d'oppression envers les femmes, leurs origines et les nombreuses conséquences engendrées. Une très bonne première approche sérieuse de cet héritage féministe, qui permet de comprendre d'où l'on vient, pour mieux savoir on l'on va.À partir de 9 ans.Madeline Miller, traduction Christine Auche – Circé – Pocket – 9782266278638 – 8,50 €Leigh Bardugo, illustrations Sara Kipin, Traduction Anath Riveline – Le Chant des ronces – Milan – 9782408004729 – 19 €Julie Légère et Elsa Whyte, Illustrations Laura Pérez – Secrets de sorcières – La Martinière jeunesse – 9782732491547 – 18 €