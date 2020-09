Books by Women : Marcia Burnier et Capucine Delattre

Les orageuses de Marcia Burnier

Les déviantes de Capucine Delattre

Premier roman de la célèbre collection Sorcières des éditions Cambourakis, cette couverture magnifique cache un texte extrêmement puissant. Derrière les Orageuses, il y a cette bande de filles, et surtout Lucie, qui suite à un viol, décide de rejoindre le gang. Leur but ? Se rendre chez chacun de leur agresseur et rendre justice.Les Orageuses fait partie de ces livres impossibles à lâcher et qu'on regrette finalement d'avoir terminé trop vite. Les personnages sont terriblement attachantes et la relation entre elles est pleine de sororité, magnifique. En terminant ce texte, j'ai surtout pensé "j'espère qu'elles vont bien" comme si Lucie, Mia et les autres existaient réellement. Et c'est aussi ça la force de ce roman, car évidemment que ces femmes existent, on en connait malheureusement toutes, des désireuses de rendre justice. Ce livre est un très bel hommage aux femmes et aux victimes, le tout servi par une magnifique plume. Rares sont les premiers romans aussi bons, pas de balbutiements ou de recherche de style, non, tout est déjà là, maîtrisé. En somme, un indispensable de cette rentrée.Anastasia, Iris et Lolita sont trois déviantes. De leurs vies rangées, plates, et presque ennuyeuses, elles ne veulent plus. Chacune à sa manière va affronter une épreuve, seule. Seule mais finalement entourée, ce roman célébrant, à l'instar de l'autre roman chroniqué ci-dessus, la sororité et l'importance d'être entouré.e par des gens bienveillant.e.s.C'est un roman qui met à terre et en même temps donne un coup de pied au cul. C'est un roman qui redonne l'envie de vivre si vous l'avez égarée. C'est plein d'espoir, de promesses de changements, il y a un vrai souffle et on referme le livre avec une inspiration puissante. En échangeant avec l'autrice, elle a eu cette phrase que j'ai trouvé sublime : "On n'a pas besoin de savoir ce qui se passera pour savoir que tout ira bien", et finalement c'est le plus important à retenir de ce livre. Des femmes qui embrassent leur destin et apprennent à se faire confiance, un autre premier roman par une jeune autrice qui frappe juste.Petit rappel : Si vous le pouvez, n'achetez pas vos livres sur Amazon, ça tue les petites librairies :(La majorité des coups de cœur de cette newsletter sont disponibles en librairie ! Vous pouvez également retrouver deux fois par mois, cette sélection, directement dans votre boîte email, en vous inscrivant ici. Si vous avez envie de contribuer à Books by Women, n'hésitez pas ! Envoyez un mail à booksbywomen@gmail.com avec un petit texte sur le livre choisi.Marcia Burnier - Les orageuses - Cambourakis - 9782366245189 - 15 €Capucine Delattre – Les déviantes – 9782714494009 – 17€