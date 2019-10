Books by Women : Marianna Coppo et Agustina Bazterrica

Agustina Bazterrica - Cadavre exquis





La revue de presse



(Anglais) Le site Bustle nous propose 7 livres écrits par des anglaises et irlandaises noires, tous ne sont pas encore traduits(appel aux éditeurs...) mais celui de Oyinkan Braithwaite l'est et jetez vous dessus !



Actualitté a rencontré les créatrices du site 1001 héroïnes et on peut difficilement faire mieux que cette belle phrase : "Ce sont les femmes qui parlent le mieux des femmes."



L'automne, c'est la rentrée scolaire, la rentrée littéraire et par la même occasion : les prix. Le prix Goncourt est notamment décerné lundi prochain, et s'il reste 1 femme en lice, elles ont bien été relativement absentes des sélections, encore une fois... Ce n'est pas faute de le pointer tous les ans...

Et pour ne pas céder à l’appel de l’actualité, aucune sélection particulièrement orientée fantômes et spectres n’est proposée.Afin de survivre à la disparition des animaux, décimés par un virus, les hommes ont mis au point une race d’origine humaine élevée comme du bétail et destinée à la consommation. Pour les plus riches, la domestication est également possible. Marcos, endeuillé suite à la mort subite de son fils et le départ de sa femme, se voit alors offrir une femelle. S’attachant petit à petit à elle, il va commencer, en toute illégalité, à la traiter comme un être humain.Un de mes gros coups de cœur de la rentrée assurément, ce premier roman d’une autrice argentine est très fort et très intense, avec notamment une scène de description d’un abattoir osée et pas forcément évidente à lire. Une tension bien gérée, une fin à couper le souffle, à laquelle je ne m’attendais absolument pas (mais je suis parfois un peu naïve). Âmes sensibles s’abstenir pour ce roman qui interroge nos habitudes de consommation et le spécisme de façon plus générale. Un roman d’actualité en somme !J’avais déjà présenté l’autre album jeunesse de Marianna Coppo (Une histoire très en retard chez le même éditeur), autrice que je suis assidûment depuis, de par la poésie de ses textes et ses magnifiques illustrations douces.Petra c’est ce caillou sur la couverture, mais finalement ne serait-ce pas également une montagne indestructible ? Un œuf rond et brillant ? Ou cette petite île au milieu de cette grande mare ? Un album empreint d’imagination, qui nous pousse à voir plus loin que le bout de notre nez.La majorité des coups de cœurs de cette newsletter sont disponibles à la librairie Arborescence à Massy ! Vous pouvez également retrouver deux fois par mois, cette sélection, directement dans votre boîte email, en vous inscrivant ici . Si vous avez envie de contribuer à Books by Women, n'hésitez pas ! Envoyez un mail à booksbywomen@gmail.com avec un petit texte sur le livre choisi.Agustina Bazterrica, trad. Margot Nguyen Béraud - Cadavre exquis – Flammarion – 9782081478398 – 19,90 €Marianna Coppo, trad. Angèle Camournac – Petra – Seuil jeunesse – 9791023509540 – 12,50 €