Books by Women : Nalo Hopkinson et Lucie Baratte

Difficile de reprendre la plume dans ces conditions, mais malgré tout, à notre petite échelle, il apparaît important de continuer à vous faire découvrir toujours plus d’autrices et leurs textes. Bonne lecture. Force à ceux et celles qui se battent tous les jours.éditions Goater, Traduction : Nardjes BenkhaddaNalo Hopkinson est une autrice afro-caribéenne de science-fiction plusieurs fois primée (ses ouvrages sont-ils traduits ? Pratiquement pas. Ceux qui le sont sont-ils encore disponibles ? Non.). Dans cette courte anthologie, on y découvre sa plume et les thématiques omniprésentes dans son œuvre : féminisme, sexisme, racisme, et tout cela notamment dans le milieu de la science-fiction.La dernière partie est quant à elle un entretien avec un journaliste qui lui pose des questions sur justement son engagement pour la diversité dans la SF. Elle en parle avec une certaine amertume et déplore un milieu essentiellement blanc et masculin. J’ai particulièrement aimé la toute première nouvelle du recueil, texte hybride entre nouvelle de SF et autobiographie.En 2009, l’autrice est invitée à faire un discours à l’ICFA (International Conference of the Fantastic in the Arts), mais alors qu’elle commence à parler, un être prend possession de son corps. Ce dernier essaye de comprendre ce que veulent dire les messages interceptés par son peuple durant toutes ces années, et notamment la célèbre formule « Je ne suis pas raciste, mais... ». Un humour grinçant, une plume engagée, des nouvelles afroféministes, bref une très belle découverte et une autrice que j’ai hâte de découvrir plus en profondeur !éditions du TyphonTout commence par un « Il était une fois » comme on en connait tant. La jeune princesse Eugénie est la triste prisonnière de son propre père, le Roi Cruel, jusqu’au jour où ce dernier la marie de force au Roi Barbiche. De toute manière, que pourrait-il bien arriver de pire dans l’échange d’une prison pour une autre lorsqu’on a passé sa vie enfermée ? Mais Eugénie semblait destinée à une autre forme de supplice encore. Quelque chose qui dépasse l’entendement et va bien au-delà de la trop simple folie.Lucie Baratte revisite avec brio le célèbre conte de Barbe bleue et avec pour décor un château ensorcelé à La Belle et la Bête. Le tout dans un style moderne remarquable, qui rafraîchit le roman gothique et fait la part belle à une héroïne déterminée, maîtresse de son destin et au courage presque effrayant. Nous sommes bien loin du personnage de la jeune fille passive face à son oppresseur, et dont la seule action se résume à courir dans des couloirs obscurs en robe de nuit, en attendant qu’un homme vienne la délivrer.Nous sommes là face à une pépite de noirceur, une lecture violente à l’atmosphère tantôt glaciale, tantôt moite et poisseuse. Et chaque page est un serpent dont la danse nous hypnotise, impossible d’en défaire le regard.

Nalo Hopkinson, trad. Nardjes Benkhadda —En direct de la planète Minuit – Goater – 9782918647959 – 14 €Lucie Baratte —Le Chien noir – éditions du Typhon – 9782490501083 – 17 €