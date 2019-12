Books by Women : Nastassja Martin et Flore Vesco

Nastassja Martin, Croire aux fauves







Flore Vesco, L’Estrange malaventure de Mirella





Peut-être avez-vous entendu parler de Nastassja Martin, cette anthropologue française spécialiste des populations arctiques ? En effet ces derniers temps vous pouvez la croiser, aux détours de nombreux.ses reportages et émissions radio, pour la sortie de son livre Croire aux fauves.Dans cet ouvrage Nastassja Martin fait le récit d'un événement déterminant de sa vie, celui de sa rencontre avec un ours dans les hauteurs du Kamtchatka aux confins de l'est de la Russie. Cette « rencontre » comme elle l'appelle, n'est ni plus ni moins qu'un combat, dont l'autrice est ressortie vivante, mais marquée à vie. Entre immersion dans les paysages sauvages et parcours hospitalier, l'autrice nous fait vivre une véritable expérience philosophique, elle dont le destin se trouve désormais lié à l'esprit de l'ours.Ce texte j'en suis ressortie impressionnée et pleine d'un immense respect, je ne peux que vous le recommander.Ça, c'est une histoire qui fait frissonner ! Nous voilà projetés en des temps obscurs... au Moyen-âge, dans le village de Hamelin. Comme vous le savez grâce au célèbre conte, Hamelin est en proie à la peste noire. Mirella la porteuse d'eau, dont la condition sociale est encore plus misérable que celle du plus miséreux des manants, se voit confier la lourde tâche d'arpenter la ville afin d'en chasser les rats.Mais Mirella n'a pas peur, une petite voix lui dicte quoi faire, est-ce d'ailleurs pour cela que les villageois.es la considèrent comme une sorcière ? Ou est-ce parce que la demoiselle refuse de se laisser impressionner par les mauvaises langues ? Car au Moyen-âge, inutile de vous rappeler qu'une femme vaillante et indépendante a vite fait de finir en brochette sur la grand-place...Un roman jeunesse servi par une langue remarquable et truffée de mots d'époque ! C'est simple, on croirait lire un vieux manuscrit contemporain des événements. Un véritable régal à lire à partir de 13 ans, car on y trouve tout de même des passages assez sombres, sombres comme l'âme des habitant.es d'Hamelin finalement... Ah oui, j'allais oublier !Pour L'Estrange malaventure de Mirella, Flore Vesco a remporté le Prix Vendredi de l'année 2019 Nastassja Martin — Croire aux fauves — Gallimard – • 9782072849787 — 12,50 €Flore Vesco – L'Estrange malaventure de Mirella — L'école des loisirs — 9782211301558 – 15,50 €