Books by Women : spécial Simone de Beauvoir

Comme beaucoup, je connais Simone de Beauvoir « de réputation ». Écrivaine, philosophe, féministe, compagne de Sartre (difficile de passer à côté de cet élément...), cette femme avait de nombreuses cordes à son arc. Julia Korbik la découvre pendant ses années collège, alors qu’elle doit faire un exposé sur Jean-Paul Sartre. Impossible de passer à côté de cette femme à l’air sévère à ses côtés sur certaines photos, souvent coiffée d’un turban.



Simone de Beauvoir apparaît alors dans la vie de l’autrice, qui se prend de passion pour cette femme, ses écrits. J’ai adoré cette biographie. On pourrait déjà parler de l’aspect moderne du texte en lui-même et de la traduction de Julie Tirard. C’est frais, ça se lit tout seul, bref, c’est une lecture qui ne prend pas la tête, c’est parfait pour l’été (et pour toute l’année), c’est accessible en étant ado, adulte, en s’y connaissant en philo ou pas du tout, en ayant déjà lu Beauvoir ou pas du tout (mais par contre tu vas avoir envie de courir acheter ses livres, tu es prévenu.e).



BEAUVOIR: à la galerie Gallimard



Le livre est découpé en plusieurs parties (Devenir, Aimer, Penser, Ecrire, Agir et Lutter), chacune se focalisant sur un aspect de la vie de Simone de Beauvoir. Pas de biographie chronologique classique, c’est également un des points appréciables de ce texte ! Et surtout, chose essentielle, l’autrice ne la mystifie pas. Si Simone de Beauvoir a écrit des textes importants et fut une voix majeure des luttes féministes de l’époque, aujourd’hui il faut être bien plus critique envers son œuvre, ses choix et ses actes.



Il est important de nos jours de lire des biographies telles que Oh, Simone ! pour nourrir sa pensée politique et féministe et la faire évoluer.



Raconter une époque



De mon côté, je n’ai lu que Mémoires d’une jeune fille rangée et Le Deuxième sexe, il y a quelques années. Mon avis sur De Beauvoir était résolument neutre disons, même si Le Deuxième sexe a été un texte important dans ma vie et m’a fait comprendre l’importance de lutter.



A la lecture de ce texte, je me suis interrogée sur autre chose. Aujourd’hui plus de 30 ans après sa mort, Simone de Beauvoir reste une référence pour beaucoup. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvée à me questionner sur la postérité.



Dans 30 ans, quelles femmes resteront ? Quelles autrices auront marqué notre époque de la même façon ? Quelles penseuses érigerons-nous (peut-être à tort...) en symbole ?



Nos rayons féminismes et genres en librairie ne font que grossir de références et d’autrices et j’espère qu’on va vers de plus beaux jours, même si le chemin est encore long. Dans tous les cas, des biographies telles que Oh, Simone ! qui fournissent un travail de recherche et de critiques sont essentielles pour faire avancer les luttes et faire comprendre même aux plus jeunes que rien n’est malheureusement jamais acquis, cette biographie doit à mon sens être absolument présente dans les établissements scolaires !



J’espère que cela vous donnera envie de découvrir cette biographie et par extension les textes de Simone de Beauvoir !

Si vous le pouvez, n'achetez pas vos livres sur Amazon, ça tue les petites librairies :(La majorité des coups de cœur de cette newsletter sont disponibles à la librairie Arborescence à Massy ! Vous pouvez également retrouver deux fois par mois, cette sélection, directement dans votre boîte email, en vous inscrivant ici . Si vous avez envie de contribuer à Books by Women, n'hésitez pas ! Envoyez un mail à booksbywomen@gmail.com avec un petit texte sur le livre choisi.

Julia Korbik, trad. Julie Tirard — Oh, Simone ! – Éditions La Ville brûle — 9782360120987 – 20 €