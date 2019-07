Books by Women : Toni Morrison, Léa Bordier et Lois Lowry

Toni Morrison – Beloved



États-Unis, près de Cincinnati, années 70. L’histoire se déroule dans le petit bourg de Bluestone Road, non loin d’un fleuve qui symbolisait jadis pour les esclaves le début de leur liberté. C’est l’histoire de Sethe, ancienne esclave. Dix-huit ans auparavant, par amour pour sa fille et refusant qu’elle soit asservie à son tour, Sete l’égorge. Depuis, ce lourd fardeau la suit n’importe où, même dans cette nouvelle maison dont elle est à présent propriétaire, et où se déroulent des phénomènes étranges.







L’arrivée d’une inconnue, Beloved, va bouleverser la vie de Sete et lui donne l’occasion d’exorciser son passé. L’histoire que nous dépeint Toni Morrison est inspirée d’une histoire vraie. Elle la raconte avec des mots crus, avec violence, mais également avec énormément de poésie. Beloved fut récompensé en 1988 par le prix Pulitzer. (Contribution d'Anaïs, merci !)



Léa Bordier — Cher corps



J’avoue tout, j’ai découvert le projet vidéo de Léa Bordier avec la sortie récente de cette BD, qui en est l’adaptation des témoignages. 12 récits de femmes, illustrés par 12 dessinatrices, sur leur rapport au corps. De l’amour, de la haine, de l’entre-deux, du ça dépend des jours, que de belles histoires, toutes différentes, mais qui véhiculent un même message : on n’en a qu’un, autant l’apprécier à sa juste valeur !







Un très beau projet, qui m’a fait très souvent monter les larmes aux yeux, des témoignages touchants et magnifiquement illustrés (non, mais cette couverture déjà). Enfin bref, un projet qu’on a envie de soutenir !



Lois Lowry – Le Passeur



Classique de la littérature ado, considéré comme la première dystopie, Le passeur fait partie de ces romans qu’on a du mal à lâcher une fois commencé. Jonas a 11 ans et dans le monde où il vit, la guerre, la pauvreté et la misère n’existent pas. Tout est régi par les anciens, que ce soit l’environnement familial ou la future carrière des gens. Et justement, cette carrière est décidée lors de la cérémonie des 12 ans, qui approche pour Jonas.







Il est alors destiné à devenir dépositaire de la mémoire, un titre hautement honorifique, mais qui cache bien plus que ça... Et c’est : fou. J’aime beaucoup la plume de Lowry, celui-ci est vraiment maîtrisé, la tension est dingue, on est vraiment dans la SF dure et qui fait mal. Vraiment, à lire !

