Books by Women : tragédie à Beyrouth, cinq autrices du Liban à découvrir

Vénus Khoury-Ghata



Vénus Khoury Ghata est une autrice très prolifique, que ce soit en poésie, en fiction ou en récit. Au sein de ses oeuvres, elle met les femmes au centre et n'a pas peur de décrire l'homme comme étant le responsable du Mal. Retrouvez ici la liste de ses oeuvres.





Zeina Abirached



Beyrouth et le Liban sont au centre de l'oeuvre graphique de Zeina Abirached. Dans de magnifiques ouvrages en noir et blanc, elle se raconte et écrit sur la mémoire libanaise. Je vous conseille chaudement Je me souviens mais surtout Mourir, partir, revenir - Le jeu des hirondelles. Publiée en grande partie chez Cambourakis, retrouvez ici la liste de ses oeuvres









Hyam Yared



Fondatrice du Centre PEN Liban, un groupe regroupant poètes, essayistes, journalistes et écrivain.e.s luttant contre la censure et l'intimidation, Hyam Yared écrit également de la poésie et des romans. Elle y parle de féminité, de liberté au sein de la société libanaise. Peu de ses ouvrages sont encore disponibles en français, la liste ici







Joumana Haddad



Militante pour les droits des femmes, journaliste et romancière, Joumana Haddad est sur tous les fronts. Dans ses ouvrages J'ai tué Shéhérazade et Superman est arabe, elle raconte les nouveaux féminismes arabes et dénonce la misogynie qui prédomine. Sa dernière parution, Le Livre des reines, offre une saga familiale sur 4 générations de femmes. Retrouvez ses oeuvres ici







Lamia Ziadé



Roman entre textes et images sur l'enfance de l'autrice à Beyrouth. Très marquée par le conflit israelo-libanais de 2006, elle décide de raconter l'histoire de cette petite fille qui voit sa ville sur le déclin à cause de ce conflit dont elle ignore le sens. Peu de ses livres sont encore édités, mais ses trois ouvrages chez POL sont des merveilles.

D'autres références :

Le média en ligne et indépendant L'Orient-Le Jour , à suivre absolument.Des liens vers lesquels aider le Liban , si vous le pouvez. Lily Hook a fait un linktree pour recenser des associations et organisations locales à aider également. Je vous invite à suivre son twitter si vous êtes présent.e.s sur cette plateforme.Ce thread twitter (pas besoin d'avoir un compte) du journaliste Arthur Sarradin sur pourquoi il n'y a plus d'électricité à Beyrouth et globalement un résumé efficace de la situation du pays dans son ensemble.