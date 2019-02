Books by Women : une sélection de livres écrits par des femmes

© Emeline Ancel-Pirouelle

Isabelle Carré - Les rêveurs









Nora Krug - Heimat ; loin de mon pays, l'Allemagne





Aurore Callias - L’île aux chiens (A partir de 4 ans)







Autobiographie romancée d'une adolescence dans les années 70, Isabelle Carré nous offre ici une très belle auto-fiction sur une famille décalée, qui semble en marge de la réalité. Comment vivre dans cet espace-temps hors du réel quand on est adolescente ?L'autrice nous confie la découverte de l'adultat, les difficultés qui l'accompagnent et comment le théâtre l'a aidé à se découvrir et se révéler. Une histoire très touchante, une belle langue et beaucoup de mélancolie pour ce beau texte qui vient d'ailleurs, pour les plus petits budgets, de paraître en poche. (Editions Grasset – 9782246813842 – 20 €)Heimat, nom féminin : lieu ou paysage(réel ou imaginaire) auquel on associe un sentiment de familiarité.Alors qu'un non-dit plane sur sa famille et sa participation pendant la seconde Guerre Mondiale, Nora part à la recherche de la vérité en Allemagne.Un vrai coup de cœur pour ce livre, à la fois une bande-dessinée, à la fois un carnet de voyage et un journal intime, celui plein de photos et de collages. Une introspection qui interroge plus globalement sur le sentiment de "fierté culturelle" dans des pays occidentaux avec des passifs comme les nôtres. (traduction : Emmanuelle Casse-Castric. ed. Gallimard - 9782070663156 – 32,50 €)Sur une île vit Ida et ses nombreux chiens. Un peu fatiguée d’être perdue au milieu de tous ces toutous, elle décide de les nommer avec des noms d'autres animaux pour mieux les reconnaître. Ce petit acte anodin aura pour conséquence leurs transformations.Ainsi le dalmatien devient Vache, le shar-pei devient Morse et le loulou de Poméranie devient Lion. A mi-chemin entre l'album et l'imagier, ce joli livre comblera assurément tous les adorateurs de toutous. (Albin Michel – 9782226220103 – 13,90 €)Vous pouvez également retrouver deux fois par mois, cette sélection, directement dans votre boîte email, en vous inscrivant ici