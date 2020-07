Books by Women : Valérie Cibot, Alice Oseman et Diana Wynne Jones

Bonjour à tou.te.s. Déjà le mois de juillet, le soleil et les lectures de vacances. Petite sélection si jamais vous cherchiez de nouvelles idées à mettre dans vos valises ! Vous êtes plutôt « je pioche dans ma (trop longue) pile à lire » ou « je vais acheter 15 nouveaux romans avant de partir » ? En attendant, passez de bonnes vacances si vous en avez ! À bientôt et bonne lecture !







Valérie Cibot —Nos corps érodés



Découvrir ce roman s’est fait simplement : la couverture est belle, le titre très beau. Valérie Cibot nous offre un court texte extrêmement puissant. Sur une île de la côte Atlantique aux plages bétonnées, aux blockhaus enlisés et aux commerces bien implantés, Mona, géologue, revient sur les terres de son enfance prévenir de l’arrivée d’une vague qui décimera tout. Elle souhaite que les habitations et les commerces se reculent plus loin dans les terres, mais pour cette île touristique, il en est hors de question.







La plume de l’autrice m’a enchantée et emmenée tout droit sur cette île ensoleillée, mais hostile. Une bouffée d’air frais que cette écriture réfléchit, contemporaine et poétique, de la vraie belle littérature, qu’on a envie de clamer à voix haute. Nos corps érodés parle de la crise écologique que nous vivons, et dénonce à quel point nous ne la prenons pas au sérieux. C’est un livre sur la noirceur humaine, l’égoïsme et l’individualisme, sur la folie qui parfois frappe quand l’issue est inéluctable.





Alice Oseman — Heartstopper (à partir de 12 ans)



Ça commence comme un roman un peu niais à l’eau de rose. Les dessins sont un peu vacillants, les traits inégaux. Et puis... Et puis on tourne les pages, la rencontre entre Nick et Charlie, ces deux lycéens pas vraiment destinés à se côtoyer au départ, leur rapprochement et les sentiments naissants. Finalement, ces imperfections dans le trait, ce côté romance adolescente simple en apparence, on l’oublie absolument et on s’engouffre dans cette si jolie histoire.









J’ai beaucoup aimé que ce ne soit pas « une histoire de coming-out » comme on en voit encore très souvent en littérature ado, Charlie assume et ne se cache pas de son homosexualité malgré les difficultés que cela engendre au lycée. La relation entre les deux personnages est vraiment très belle, j’ai hâte de lire la suite et de voir l’évolution de cette histoire !





Diana Wynne Jones —Le Château de Hurle partir de 10 ans



Si cette couverture et ce château vous parlent, c’est normal, ce roman est celui qui a inspiré Le Château ambulant de Hayao Miyazaki. Ce dernier étant mon Ghibli préféré, impossible de passer à côté de cette très belle réedition du Château de Hurle ! Sophie, jeune chapelière dans la ville de Marché-aux-Copeaux, s’ennuie à mourir en imaginant son avenir tout tracé. Jusqu’au jour où la Sorcière des steppes passe la porte de sa boutique et lui jette un sort terrible qui lui prend 60 ans de sa vie.









Cherchant un moyen de s’en libérer, Sophie va prendre la route et tombera ainsi sur le château du mage Hurle, doté d’une sombre réputation, et pactisera avec Calcifer, le démon des lieux. Aventure, magie noire et raccommodage de costumes répondent présents dans ce premier volume des aventures de Sophie, Hurle, Michael et Calcifer ! Ayant découvert le film d’abord, je le trouve merveilleusement adapté et très fidèle. Quel plaisir de retrouver ces personnages et cette ambiance brumeuse des landes !

Valérie Cibot – Nos corps érodés – Éditions inculte – 9782360840410 – 14,90 €Alice Oseman, trad. Valérie Drouet – Heartstopper – Hachette romans – 9782017108313 – 12,90 €Diana Wynne Jones, trad. Alex Nicolavitch – Le Château de Hurle – Éditions Ynnis – 9782376971290 – 14,90 €