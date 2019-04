Books by Women : Virginia Woolf, Hwang Misun et Lorea de Vos

Hwang Misun — Mon amie Momo





À partir de 3 ansDécouvrez Momo, petite chatte bougonne, plus encline à griffer qu'à se laisser câliner. Sa maîtresse s'interroge sur les sentiments qu'éprouve l'animal à son égard. Alors quand elle part en week-end, elle se demande si Momo va lui en vouloir... Des dessins très doux et délicats et un gros chat expressif et boudeur !À partir de 5 ansMrs Lugton coud un rideau dans lequel attend tout un monde onirique, emprisonné dans le motif du tissu. Quand elle s'endort, les animaux se réveillent et, libérés de l'autorité de la vieille gouvernante, partent découvrir un lac magnifique et retrouver les joyeux habitants d'une ville étrange. Mais Mrs Lugton peut sortir du sommeil à tout moment et les faire retourner à l'immobilité du tissu. Un album sur l'imaginaire, dans une collection bilingue qui a déjà à son catalogue un texte de Maya Angelou que j'ai très hâte de découvrir !À partir de 3 ansLéon, Lazare et leur cousine Ève ont envie de faire des crêpes, mais il leur manque des ingrédients. Ils font alors appel aux voisins de l'immeuble. L'occasion de découvrir des familles homoparentales, de confessions et d'origines diverses et des voisins de tous âges. Un bel album en découpes d'une autrice que j'aime beaucoup, je vous invite à aller découvrir Doudou, où es-tu également ! Le petit bonus de Nos familles : une recette de crêpes véganes à la fin !Lorea de Vos - Nos familles – Marcel et Joachim – 9791092304541 – 15,90 €Virginia Woolf, Magali Attiogbé (Illustrateur), Aline Azoulay-Pacvon (Traducteur) – Le rideau de Mrs Lugton – Seghers – 9782232128349 – 15,50 €Hwang Misun - Mon amie Momo – Picquier jeunesse – 9782809713589 – 14,50 €