Bratislava 68, un printemps dans la fournaise d’un été

Le sommet, le politburo, n’admet aucun écart de conduite, son joug est lourd : qui transgresse est inévitablement remis sur le droit chemin. Et les méthodes ne manquent pas.Le pouvoir tchécoslovaque veut réformer. Il réforme. Liberté de la presse, liberté d’expression, la libre circulation, ce qui signifie une ouverture des frontières…Ainsi, comme au temps de Torquemada, les hérétiques sont jugés, jaugés, traqués, punis et ostracisés ; il y a comme un air de purge.La première réaction du peuple sera l’orgueil et la révolte. Et puis de guerre lasse, le peuple s’adapte. Alors pour beaucoup commence l’exil, le douloureux exil, de celui qui éloigne, qui sépare…souvent pour toujours. Les vagues slaves fuyant le pays se retrouvent en Europe et jusqu’au Canada où se forment des communautés, ou intègrent des communautés déjà constituées.Il y a dans ce roman comme une légèreté, un humour qui exacerbe les faits qui se produisirent durant cette époque qu’on appelait « guerre froide ». Berlin était alors scindée en deux par un mur de béton et de fer.Lecture étonnante, parfois décalée, toujours captivante. C’est cette littérature qui permet ce pas de côté pour pénétrer une époque, la ressentir, la sentir, l’entendre.Voici évoquée en cinquante tableaux une vie en Tchécoslovaquie en cet été 1968. Le printemps de Prague version Bratislava. Un printemps dans la chaleur d’un été.Inoubliable.Viliam Klimacek, trad slovaque Richard et Lydia Palascak - Bratislava 68, été brûlant - Editions Agullo - 9791095718451 – 22 €