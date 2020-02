Bulle d'été : et suspendre un tout petit peu encore le temps...

Si l’album touche à la perfection, c’est aussi parce que Florian Pigé ose les silences. Un oiseau s’approche de case en case, et c’est son pépiement qu’on entend. L’on ressent alors la discrétion de l’enfant pour ne pas l’effrayer... Plus loin, une caresse au chat roux qui se languit et une souris qui attrape le bord de la cape nous invite à partir ; puis une queue écaillée nous prépare à deux doubles pages somptueuses, où rien, absolument rien, n’a besoin d’être dit. Il semble même que notre souffle se coupe, comme lors d’une grande descente à vélo, comme au point culminant d’une aventure incroyable.



La quatrième de couverture nous avait prévenu, « le temps est comme suspendu », et l’on se suspend à chaque mot et à chaque détail avec le même espoir que le petit garçon, celui de prolonger encore un peu cette bulle d’été.



Après avoir illustré les textes de Morgane De Cadier (notamment Tout là-haut, Chut !, Le secret du loup…), le jeune illustrateur s’est aussi fait remarquer par la trilogie de petits imagiers à la finition soignée Si petit, Si gourmand et Si curieux.



Avec Bulle d’été, il signe son premier album narratif, et c’est une véritable réussite récompensée par le Prix Landerneau 2020 des Espaces Culturels E.Leclerc !



Une ode à l’ennui et à la douceur qui nous rappelle que les rêves peuvent prendre vie. A mettre entre toutes les mains et à partager dès 5 ans.



Blandine Delrot, Libraire jeunesse

Espace culturel E. Leclerc de Pau





Florian Pigé - Bulle d’été - Editions HongFei Cultures - 9782355581571 - 15,50 €

