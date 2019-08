C'est quoi le travail? Quand ados et jeunes répondent, enfin

MARIE-LAURE FRÉCHET

Elle est allée à la rencontre de très précisément 491 jeunes de 13 à 30 ans. Des collégiens en classe de 3ème qui découvrent le monde professionnel à travers un stage d’observation, des lycéens en passe de choisir leur orientation, des apprentis ou des jeunes sans diplôme en parcours d’insertion.Objectif : questionner la place du travail dans leur imaginaire et les faire s’exprimer sur leur toute première expérience, lors d’ateliers d’écriture menés par Jean-Marc Flahaut.Très vite, l’écrivain Jean-Marc Flahaut a perçu une matière littéraire propre à « faire un livre » et pas simplement un recueil de textes. C’est ainsi qu’est né J’étais presque un ouvrier, porté par un beau travail d’édition des Venterniers.« Je me suis concentré plutôt sur les textes des plus jeunes, explique-t-il. Le stage de 3e, c’est un saut dans l’inconnu qui suscite de la crainte. Un sentiment qui n’est jamais exprimé ou accompagné. »C’est aussi en poète qu’il a saisi la rythmique qui se dégage des fragments de textes recueillis. Comme la longue épiphore qui débute l’ouvrage et reprend le « […], c’est le travail », clamé par Emmanuel Macron lors d’une interview.Les témoignages incitent d’ailleurs à la lecture à voix haute et s’incarnent dans un spectacle à la fois touchant et drôle, en collaboration avec le Collectif Étymologie poétique, qui a également travaillé sur le projet.On s’y prend à se confronter à sa propre réalité du travail. Tout comme l’écrivain lors des ateliers. « Quand j’ai expliqué à de jeunes agriculteurs que je percevais 80 centimes par livre, ils ont compris que moi aussi, je me lève le matin pour aller au boulot. »Jean-Marc Flahaut – J’étais presque un ouvrier – Editions Les Venterniers – 9791092752441 – 10 €