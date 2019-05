Cadavres & Cie : un légiste autopsie des personnalités historiques

ESSAI – Cette Autopsie des morts célèbres publiée chez Tallandier par le docteur en médecine, docteur ès lettres et docteur ès sciences (rien que ça !) Philippe Charlier et David Alliot, écrivain et éditeur, est également une autopsie de l’histoire de la médecine et au-delà, quelque part entre les lignes, une autopsie de notre planète.









Habitué des documentaires, ne manquant pas d’humour, Philippe Charlier fait partie de ces universitaires qui nous rendent l’histoire passionnante et plus concrète ! Spécialisé dans la médecine légiste de nos personnages historiques, il s’est rendu célèbre en retrouvant les restes de Diane de Poitiers, en analysant la tête de Henri IV et en nous donnant une idée du vrai visage de Robespierre.



Dans ce livre, où chaque chapitre se présente comme une enquête, il va être question des morts de Lucy, Saint Louis, Anne d’Autriche, Balzac, Hitler et bien d’autres encore.



Mais comme je le disais en introduction, ce qui est finalement le plus instructif porte sur les débuts de chacune des parties qui reprennent l’histoire de la médecine, les lacunes hygiéniques, mais aussi ses progrès au fil du temps.



Il appuie aussi sur l’importance du croisement des savoirs entre les disciplines que sont l’histoire, l’archéologie, l’ethnologie, l’anthropologie, etc., et de s’alarmer, du coup, des archéologues en culotte courte qui n’hésitent pas à manipuler, et faire voyager, des restes anciens sans avoir conscience qu’ils sont peut-être en train de faire voyager des bactéries seulement en sommeil.



Mais ces amateurs ne sont pas notre seul problème, le réchauffement climatique risque d’être à l’origine de différentes pandémies. Cela n’est pas une hypothèse, mais un fait, la question n’est pas si, mais quand ! « En 2016, une épidémie de la maladie du charbon (anthrax) a décimé les troupeaux de rennes de Sibérie », après analyse du virus, il s’est avéré qu’il datait de la fin XVIII, début XIXe siècle.



[Extrait] Autopsie des morts célèbres de Philippe Charlier ; David Alliot



Si pour le moment cela ne concerne « que » quelques troupeaux, il n’est malheureusement pas improbable, au rythme où vous les choses et avec la fonte du permafrost, que nous soyons assis sur « une possible bombe à retardement infectieuse ».



Nous ne savons plus comment essayer de faire comprendre que le vrai combat des décennies à venir va être celui de la survie des êtres vivants de cette planète, nous y compris. La lecture de ce livre, entre autres, pourrait nous y aider !



À bon entendeur…

Philippe Charlier, David Alliot – Autopsie des morts célèbres — Tallandier – 9791021035348 – 19,90 €