Calais, ses bourgeois, ses maudits bourgeois

ROMAN FRANCOPHONE – Le roman – deuxième que Michel Quint publie chez Phébus après le très bel Apaise le temps (2016) s’ouvre sur la dramatique soirée du 6 mars 1987 quand le ferry Herald of Free Enterprise chavire et coule dans les eaux froides au large du port de Zeebrugge (193 morts).









Prologue dont on ne prendra l’exacte mesure que près de deux cents pages plus loin.



Voici, de nos jours, un ancien flic de la criminelle, reconverti dans les assurances. Installé à Lille, Laurent Leprêtre est chargé de retrouver le bénéficiaire d’une assurance-vie signée en juin 1981 et qui semble avoir disparu corps et biens (mais pas dans le ferry). Point de départ d’une enquête à multiples épisodes qui mène notre héros à Calais, ville d’ombres, « purgatoire » des migrants qui la sillonnent nuit et jour en quête d’un avenir meilleur.



« Ah, mes bourgeois, l’histoire se répète : Calais est toujours un lieu d’expiation où on vient solliciter l’arrogance anglaise, demander sa part d’humanité comme on tend sa gamelle à une soupe populaire. »



Michel Quint reprend l’exercice littéraire qu’il adore — et qu’on adore —, posant sur un territoire qu’il connaît mieux que personne, la région, des grilles de lecture et d’écriture historico-sociales séquencées en allers-retours dans le temps.

Ici, le point focal c’est mai 1981, élection présidentielle, promesse de lendemains qui chantent pour de tout jeunes gens en train de quitter le lycée. Le mystère de la disparition que le héros s’évertue à résoudre c’est aussi un terrible conflit de classes, où le prolo séducteur croise la route d’une bande de jeunes nantis que rien, ou presque, n’effraie.



[Extraits] Misérables ! de Michel Quint



En greffant là-dessus quelques beaux personnages de rencontre — notamment féminins (Sonia, la prof, tempérament volcanique, Alyson, l’employée de l’hôtel) —, et cette pâte d’écriture, colorée, rugueuse, claquante comme un direct.

Jean-Marie Duhamel



en partenariat avec l'AR2L Hauts de France

Michel Quint – Misérables ! – Phébus – 9782752911261 – 19 €