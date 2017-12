Catherine Mavrikakis, Oscar de profundis : L’apocalypse est pour demain

Deuxième moitié du XXIe siècle. Un ordre mondial règne sur la quasi-totalité des anciens pays de la planète. Des bandes de gueux occupent, la nuit, de centre des mégapoles alors que les nantis se réfugient dans les banlieues, protégés qu’ils sont par les forces armées, policières ou militaires.









Ces dernières n’ont d’autre objectif que de contenir cette misère humaine que personne ne souhaite voir et dont le monde riche attend d’être débarrassé quand de terribles épidémies viennent régulièrement faire le sale boulot de nettoyage parmi ces loques humaines qui survivent d’expédients.

Oscar de Profundis est une richissime star internationale adulée dont les concerts attirent des foules immenses.

Alors que des souvenirs d’enfance insupportables l’ont éloigné de Montréal depuis de nombreuses années, voilà que son agent a réussi à le convaincre de faire fi des images sombres que cette ville réveille en lui et d’accepter de s’y produire.

Protégé par l’armée, il est logé avec toute son équipe, dans une immense vieille maison au passé plein d’histoire, que garde une vieille dame. Dans la rue, à proximité, Cate et sa horde tentent, comme tous leurs semblables, de survivre alors qu’une nouvelle épidémie se répand par les rues.

Cate, ancienne médecin, a dans l’idée de kidnapper Oscar pour tenter de redonner une lueur d’espoir à tous ses semblables de par le monde, opprimés et abandonnés. Une sorte de baroud d’honneur lancé à la face de la machine à broyer qui les enferme dans la déchéance.

Dans le sillage des grands auteurs de science-fiction-anticipation, Catherine Mavrikakis propose, avec ce roman sombre, une vision extrêmement pessimiste, noire, de l’avenir de l’humanité qui rejoint bien des idées développées par les plus grands maîtres du genre.

Dans un monde pollué et déclinant, un ordre mondial autoritaire et policier organise une société à deux vitesses avec une brutalité certaine et un cynisme assumé.

L’apocalypse est pour demain : malheur à ceux qui, pour d’obscures raisons, n’auront pas pu ou su, comme Cate, rester dans le camp des nantis. Il n’existe plus d’avenir pour eux.

À l’opposé, la fortune d’un Oscar permet à tous ceux qui lui ressemblent d’être affranchis de toutes les interdictions devenues la règle commune : plus de papier, plus de livre, plus d’éditeur, plus de bibliothèque, plus d’ouvrage incontrôlé susceptible de courir les rues même sous le manteau ! Le pouvoir de l’argent, c’est l’accès à la liberté et à la libre pensée pour autant qu’elle ne soit pas trop exubérante. C’est la transgression des interdits pour ceux qui peuvent s’acheter le droit de les contourner.

Et quoi entre les deux ? Une vie régentée où le bonheur n’est pas possible.

Les clins d’œil à tous les Orwell, Bradbury, Huxley sont légion. Les références (clichés ? peurs ?) à la disparition de la culture, à sa marginalisation, à son rabaissement au rang d’amuse-gueule de riche, aussi. La dénonciation de la disparition des services publics en même temps que la déconfiture des gauches (qui sonne de manière très prémonitoire pour un livre écrit plus d’une année avant le printemps politique français) les jargons mondialisant, l’uniformité jusque dans une langue universelle « sinanglaise », la surpopulation et la stérilisation effrénée de tous les espaces consommables… Aucun des sujets d’inquiétude (que je partage) n’échappe à la lecture pessimiste que Catherine Mavrikakis fait de l’avenir de notre civilisation : la dystopie n’est plus imaginaire, elle est inéluctable, aux portes de notre avenir.

Ce livre est une incitation à se botter les fesses !





Catherine Mavrikakis – Oscar de profundis – Sabine Wespieser Editeur – 9782848052090 – 21 €