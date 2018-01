Cavale : éloge de la lenteur

Cette nouvelle histoire de Stéphane Servant a la couleur d’un conte philosophique, hautement poétique mais peut se lire et s’apprécier dès six ans. Magnifiée par les illustrations de Rébecca Dautremer, elle devient un objet littéraire et artistique de toute beauté.



Une élégance singulière, de la sensibilité et de l’humour ajustés à tous les publics, complices des enfants comme des adultes, procurent un immense plaisir de lecture, illuminent un instant d’évasion rare, fortifiant et réjouissant.



Aussi, à votre tour, hâtez-vous, cavalez pour vous procurer cet album, et ensuite arrêtez-vous, prenez le temps de le vivre pleinement et vous verrez, à l’instar des personnages, vous deviendrez heureux !







Cavale est un petit homme qui court du soir au matin. Toujours, sans cesse, il court. En fait, il a peur de Fin qui court derrière lui, pourrait le rattraper et l’anéantir. Mais un jour, alors qu’il court à perdre haleine, il est obligé de se figer face à Montagne, immobile pour rester cachée et tenter d’échapper, elle aussi à Fin.



Avec cet obstacle imposant mais pas ennemi, Cavale s’allie et ensemble l’aventure se poursuit. Pourront-ils échapper à Fin ? Vaincront-ils leur peur ? Sauront-ils vivre enfin ?



A travers un texte diffus, très allégorique, rythmé comme un long poème, idéal pour une lecture à voix haute, l’auteur évoque l’angoisse de la mort, l’impossibilité pour ces deux personnages d’apprécier le présent, d’être inscrits pleinement dans le monde où ils vivent. Décalés et finalement un peu tristes.



Mais, parce que ce livre est un conte de sagesse, ils sauront trouver le chemin pour découvrir, au fil des pages, les beautés de ce monde et l’amour qui les accompagne.



Les dessins de Rébecca Dautremer, d’une palette de couleurs resserrée et assez sombre, aux teintes un peu surannées, dévoilent un petit homme d’une autre époque, d’un autre siècle, affublé d’un chapeau haut de forme, une sorte de clown triste.







Précis, drôles et graves à la fois, subtils, ils délivrent une force émotionnelle étrange et superbe. Certaines pages, presque semblables à des planches de bande-dessinée apportent du mouvement à l’album, saisissent avec brio la course effrénée du personnage.



Un ensemble harmonieux absolument magnifique. Intemporel et universel.



Stéphane Servant et Rébecca Dautremer – Cavale - Didier Jeunesse – 9782278085439 – 20 euros