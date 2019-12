Ce n'est pas sorcier de devenir un super-héros

Clémence de Blasi



Griffonner, pour lui, c’est un besoin irrépressible, automatique et même quelque peu frénétique – à intervalles réguliers, Sam est pris de transes dessinatoires qui prédisent l’avenir ou racontent le passé.Lorsqu’une bande de sa classe tente de le brutaliser pour exploiter son don, Sam est secouru par deux ados un peu spéciaux, Victor et Zoé.Lui, parle toutes les langues de la terre ; elle, absorbe les propriétés de n’importe quelle matière. À leurs côtés, Sam va intégrer le Sanctuaire, une école bien cachée réservée aux élèves aux capacités hors du commun.Entre ses murs, la différence n’est plus rejetée, mais cultivée. Sam a enfin trouvé ses pairs : il fait désormais partie d’une super communauté qui l’accepte comme il est.Grâce aux leçons high-tech dispensées par Madame Smith, leur inflexible directrice, tous apprennent à gérer leurs pouvoirs et leurs émotions. Sauront- ils faire face, ensemble, à l’attaque orchestrée par de mystérieux ennemis ?Ce roman constitue le premier opus d’une nouvelle série super héroïque qui se démarque par l’originalité des pouvoirs convoqués : ainsi de Julie, dont le corps se charge en énergie au fur et à mesure qu’elle nettoie la nature, ou de Théa, l’empathe, qui peut manipuler les sentiments des autres, pour le meilleur et pour le pire.Au fil des pages, Sam fait l’apprentissage de l’autonomie et de l’indépendance. Après bien des ennuis, il finit lui aussi par trouver sa voie. C’est tout le message positif que le livre renvoie : rien n’est jamais figé, tout le monde a un rôle à jouer dans la société… le tout est de le trouver !Maxime Gillio, ill. Oriol Vidal - Super héros, tome 1, Origines - Flammarion jeunesse - 9782081423893 - 12 €