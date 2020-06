Cécile Coulon "Une bête au Paradis" : Antigone, les pieds ancrés dans le lisier

[ Premières pages ] Cécile Coulon - Une bête au paradis

Émilienne incarne toute entière la ferme isolée que sa fille avait baptisée « le Paradis » et qui devient à la fois terre d'accueil pour ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel devenus soudainement orphelins, et terre d'asile pour Louis, le jeune voisin qui fuit sa propre famille.Élevé par Émilienne, le trio adolescent se construit dans le désir et la rage. Pour le lecteur, c'est une tension qui monte, indicible et souterraine, jusqu'à l'apparition d'Alexandre, jeune amoureux de Blanche qui peut tout faire basculer.Ce texte m'a fait penser à un très bon vin. Il porte en lui le goût d'une terre creusée par les destinées de ceux qui l'occupent. L'écriture évoque le parfum lourd et complexe d'une histoire qui nous mène loin. Loin dans les profondeurs de ce paradis qu'on découvre au fil des drames.Au-delà de l'histoire il vous restera de ce roman la mélodie des vies intérieures, la collision des êtres pétris d'espoir et de renoncement, la nature et la ville luttant côte à contre. Auteure à peine trentenaire de sept romans, Cécile Coulon trace avec discrétion, mais néanmoins assurément, son chemin parmi les meilleurs écrivains français contemporains.