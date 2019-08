Cerné par les ombres, insaisissables menaces

Franny, l’épouse de David, a été retrouvée dans leur appartement, et les circonstances ne plaident pas pour un accident domestique. Son corps affiche des marques de violences stupéfiantes. Sauf qu’en découvrant le corps, David s’est soudainement prostré, comme incapable de quoi que ce soit. Resté plusieurs jours avec le cadavre jusqu’à l’arrivée de la police, il affiche un comportement des plus suspicieux.Brisé, l’ancien dentiste n’en a pas fini : si son état mental se dégrade, il va entrer dans une spirale de paranoïa terrible. Il met la main sur des messages, rédigés sur de petits bouts de papier et cachés tout autour de leur domicile. Des messages aux textes menaçants, à même de nourrir les pires angoisses.Seul un ancien ami de Franny acceptera de lui venir en aide, un flic du coin, et avec eux, un thérapeute pas vraiment fiable de prime abord, et qui a emménagé dans son garage. David avait déjà perdu son cabinet suite à des poursuites juridiques pour faute professionnelle : à peine remis de cette phase d’ermite, le voici plongé dans une nouvelle lutte pour sa santé mentale, chancelante.Partant sur les traces d’un thriller somme toute classique, ce premier roman d’Amelia Gray bascule rapidement dans une dimension émotionnelle écrasante. Moins que l’intrigue ou la résolution du crime, c’est le regard posé sur son personnage, replié sur lui-même, et totalement écrasé par ce qu’il a vécu.À l’occasion d’interviews, Amelia Gray a expliqué que ces petits messages, qui participent pleinement à la folie ambiante, ont été écrits en marge — elle en avait accumulé des pages entières avant de commencer sa fiction.Car en somme, les menaces sont de multiples natures, mais elles n’ont pas de répercussion physique comme une agression. À l’exception de la mort de Franny, le roman laisse ainsi peu de place à des violences physiques propres.Un drame psychologique, mâtiné d’un mystère ambiant, qui entretient une atmosphère effrayante — sur fond de bruit d’essaim de guêpes… En plat, Menaces parle d’espoir : après la tempête vient le soleil – et qu’en dépit de la tristesse et de l’oppression constantes, l’humain a besoin de ce regard tourné vers l’avenir.Portrait surréaliste d’un homme qui nous montre le monde à travers son esprit défait, on tourne autour d’une folie insaisissable. Quand des messages menaçants sont perçus comme des sources d’espérance et de rédemption, la plongée dans le gouffre n’est pas bien loin.Amelia Gray, trad. Théophile Sersiron — Menaces — L’Ogre — 9782377560516 – 22 €