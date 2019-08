Chemin d'encre, d'ombres et de détours, dans le verbe et la chair

Hervé Leroy

Depuis, sur le même chemin d’encre, le poète avance par séquences de textes de 17 vers, amples et ancrés dans le blanc du papier, Rouan par une série de 17 photogrammes où, du noir profond, surgissent des paysages, des bouts de corps, « les racines des nerfs », « les fantômes dans la chair », un cosmos intime... Le lieu même de l’écriture ?Le chemin était déjà ponctué par deux éditions bilingues : la première en 2011 avec les cinq premières séquences de sept feuillets dans une édition français-espagnol, la deuxième en 2012 augmentée de deux séquences dans une édition français-arabe.Tressages et collages des mots, des langues et des tirages de Rouan qui créent un univers nécessaire, vital. Bernard Noël poursuit le chemin fidèlement, quasiment au jour le jour, avec aussi le risque d’impuissance qui guette.Aujourd’hui, cadastre- 8zéro présente onze séquences dans une troisième édition, cette fois en français-anglais avec une traduction d’Éléna Rivera.Dans Le Chemin d’encre et son iconographie, il y a de l’ordre du chemin de la Passion, mais un chemin terriblement humain. « [...] le coeur refuse l’émotion pour demeurer soi / c’est-à-dire un organe pratique une simple pompe active / à tout moment au milieu de l’appétit de vivre. »La onzième et dernière séquence reprend « et maintenant », qui ponctuait chaque feuillet des débuts du chemin. « Et maintenant comment s’en aller de maintenant vers maintenant / le passé on le sent fut porteur mais que peut porter le présent ».Bernard Noël laisse une porte entrebâillée. « L’auteur jette ici plume papier le peu qui sert son écriture. »Quelle sera la prochaine station ?Quel bonheur en tout cas pour un éditeur comme cadastre8zéro de participer ainsi à l’œuvre créée, toujours en gestation ! Cheminer au jour le jour avec Le Chemin d’encre est pour le lecteur une expérience singulière, une plongée dans le verbe et dans la chair. Au bout du chemin ?« Quand l’herbe aura poussé sur la langue on trouvera peut-être / l’articulation du mystère parmi les restes d’une phrase. »Bernard Noël, François Rouan – Le chemin d’encre – Cadastre8zéro – 9781093234083 – 35 €