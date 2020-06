Chimère, d'Emmanuelle Pireyre - Prix Mieux comprendre l'Europe

Dans cet ouvrage de 220 pages, la narratrice, une journaliste et écrivaine enquête d’abord sur les OGM, mais l’histoire nous amène vers une Convention citoyenne européenne où un panel de français doit réfléchir au thème du Temps libre.Ce livre nous fait vivre des situations rocambolesques et réunit des personnages parfois étranges, allant même jusqu’à une créature mi-homme, mi-chien (d’où le titre de « Chimère » donné à ce livre).Emmanuelle Pireyre crée des histoires ou évènements originaux dans un contexte où les Européens et l’Europe sont régulièrement cités ; le Parlement, la Commission ou le Conseil de l’Europe y apparaissent en univers familier.Mais tel qu’il est constitué, et bien qu’il soit amusant à lire, cet ouvrage ne constitue pas vraiment une porte d’entrée vers l’Europe.Emmanuelle Pireyre — Chimère — L’Olivier – 9782823613483 — 18,50 €