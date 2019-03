Choisir sa voie, écouter ses voix

Cyrielle Bonnot

Mon âme frère est un roman indépendant, mais il se rattache à deux autres livres de Gaël Aymon (Ma Réputation et Oublier Camille). Le parcours psychologique de Camille est intéressant. Élève scolaire mais peu motivée par sa seconde générale, elle se découvre attirée par des études agricoles. Elle trouve finalement la force d’affronter un père colérique et une mère mutique pour imposer ses choix.Les thèmes de la pression scolaire, du système sélectif des lycées parisiens sont bien développés. On voit également comment certains parents associent leur réussite sociale à une « bonne » orientation des enfants.Mon âme frère est également une histoire d’amour, racontée à la première personne par une jeune fille qui parle librement de désir amoureux et pose la question du consentement. On regrette seulement que cette voix d’adolescente paraisse parfois trop mature pour être vraie.Gaël Aymon - Mon âme frère - Actes Sud Junior - 9782330111427 – 13.90 €