Christian Bobin aux abords de Pierre Soulages

Pierre, je suis ton serviteur !

Pour cet artiste qui affirma volontiers tout au long de sa vie, ne rien vouloir représenter ou ne pas dépeindre inutilement « ce qui existe déjà », mais plutôt tenter de peindre en ajustant le processus de création (couleurs, dimensions, proportions, formes) à une vision souterraine et exploitable de l’imaginaire. Celle qui s’insinue dans le noir/blanc, phase « mono-pigmentaire » de la révélation picturale qui ne renvoie qu’à elle-même et pour elle-même.Il n’empêche qu’envers et contre tout Pierre Soulages figure aujourd’hui parmi les artistes français vivant le plus cher, sur un marché de l’art dont les fluctuations ne sont pas toujours très justes et adaptées à la réalité de la création contemporaine. Belle reconnaissance cependant !Et puis il y a les mots, ceux qui précisément naissent et s’inspirent de la fascination opérante que je qualifierais volontiers « d’autre vision ». Une expression qui n’a rien ici de minimale. Bien au contraire, cette vision-là est justement le produit de la clarté possible entre les éléments. Il n’en fallait pas moins pour que Christian Bobin , le célèbre auteur du Très-Bas, revisite cette œuvre simple et complexe à la fois, à travers un ouvrage bref particulièrement instructif dans sa formulation et intitulé Pierre, sans avoir la prétention de tout comprendre et de tout décrypter machinalement ou bien encore d’en rajouter une « couche ».D’ailleurs lorsqu’on connaît un tant soit peu cet écrivain rare et discret, il n’est pas possible d’imaginer un seul instant qu’il puisse y avoir dans ses lignes un accès possible à la falsification ou pire encore à l’imposture. Christian Bobin n’est pas de ceux qui arborent les modes comme un nouvel étendard de la justification. Car d’emblée l’auteur ne se définit pas comme un critique d’art professionnel au langage bien rodé.Sa phraséologie est tout autre ! Elle invite d’abord à la justesse du regard, mais plus encore à l’émotion perçue subrepticement. Un ouvrage donc qui se veut en marge et dans les marges et qui vise à surseoir au secret. Ni biographie excessive, ni essai tronqué, mais un chant admiratif, voire impulsif, qui n’invente pas forcément la romance, encore qu’il faille être prudent sur le sens de cette expression.Le songe d’une nuit d’hiver ne coïncide pas nécessairement avec le soleil levant. Le surgissement reste une énigme ! Et on l’aura compris, Christian Bobin s’est intégralement immergé dans l’œuvre de Pierre Soulages grâce à de multiples rencontres à son domicile ou dans son atelier-garage de longues et intimes conversations.Il a eu le temps d’observer et de fouiller dans l’œuvre, comme en se fouillant lui-même dans ses interstices pour conclure naturellement et vraisemblablement soulagé, « Pierre Soulages est le serviteur non pas du noir, mais d’une extrémité de la pensée. C’est un penseur et un poète autant sinon davantage qu’un peintre ». Merci Christian !Christian Bobin – Pierre – Gallimard – 9782072866586 – 14 € Jean-luc Favre Reymond est un écrivain, poète et critique français né en 1963 en Savoie. Il a publié de nombreux ouvrages. Traduits tout ou partie en huit langues. Il figure dans le Larousse de la Poésie française. Édition établie par Jean Orizet en 2007. Il a publié Tractacus logico-poeticus. Suivi d'Epistémé en septembre dernier (editions 5 Sens - 9782889491155)