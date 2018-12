Cinéma inferno, pour cinéphiles fondus et fans de poésie

François-Xavier Farine

Preuve que la fusion a opéré sur la table de montage d’après rushs. Se succèdent avec brio des textes courts et des séquences plus longues pas piqués des vers, mêlant l’enfance et l’adolescence des deux auteurs à des anecdotes cinéphiliques et de salles obscures, des évocations de films (grand public ou indépendants) ou des clins d’œil à des actrices, acteurs et réalisateurs qui prolongent l’engouement et la rêverie vers notre propre cinéma intérieur !On y retrouve par exemple pêle-mêle : L’Exorciste, King-Kong, Terminator, 37° 2 le matin, L’Ami américain, Winona Ryder, Jodie Foster, De Funès, Dustin Hoffman, Sam Peckinpah, Carpenter, Brian de Palma, Spielberg, Terrence Malick, Kubrick, Beineix ou Pasolini... Ce livre ravira à coup sûr les toqués du 7e art et les aficionados de la poésie.Un extrait : « Le combat du siècle : Ernest Hemingway / détruit mais pas vaincu / face au T-800 dans Terminator Genisys vieux mais pas obsolète / qui gagne ? »Un second : « Rappel : C’est Françoise Sagan / qui devait écrire le scénario des / Dents de la mer / le film aurait dû s’appeler / Un silence dans les profondeurs. »Né en 1973 à Boulogne-sur-Mer, Jean Marc Flahaut, Lillois d’adoption, est désormais un auteur confirmé, puisque ce recueil poétique, coécrit avec Frédérick Houdaer, est le 7e du genre. Comme pour Frédérick Houdaer d’ailleurs, né à Paris en 1969, longtemps Dunkerquois, qui a rejoint Lyon depuis 1981, où il anime notamment Les Cabarets Poétiques du Périscope, avec pas moins de cent poètes reçus à ce jour.

en partenariat avec l'AR2L Hauts de France

Jean-Marc Flauhaut, Frédérick Houdaer – Cinéma inferno – Le pédalo ivre – 9791092921199 – 11 €