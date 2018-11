Coeur battant : Qu'importe le suicide, pourvu qu'on ait l'ivresse

#YOUNGADULT FRANÇAIS – Les Suicidants, classés dans cette troublante catégorie psychiatrique, sont à l’opposé des Suicidaires. Les uns ont manqué la marche, les seconds ne s’y sont pas encore aventurés. Avec d’autres traumatisés, ils sont soignés à la Clinique de la Citadelle. Alex est l’un d’entre eux. Possiblement l’un des pires.









À la mort de sa mère – lorsqu’à huit ans, il l’a trouvée suicidée – Alex s’est emmuré, vivant : un mort dans la foule, agissant comme une mécanique docile. Peur d’aimer de nouveau, peur de l’amour – plus peur de la mort. Il a tenté d’en finir, en se tirant une balle dans le cœur. Il n’a touché que l’épaule.



Dans son groupe, ils sont nombreux à avoir tenté le dernier tango : Colette, sans âge, qui a perdu son Lucien. Pour leur ultime voyage, seul lui est parti. Elle est restée. Victor s’empiffre à longueur de temps. Jacopo, fils d’une bourgeoisie italienne que tout, littéralement tout emmerde. Et puis, Alice. Elle, à huit ans, a tenté de se pendre avec sa corde à sauter. Respect et admiration.



Un enfant, ça se croit à l’abri du noir grâce à un ours en peluche ; et la fin de l’enfance, c’est de comprendre que rien, absolument rien, ne vous protège du noir. Axel





Dans la Clinique de la citadelle, où les riches avec du pognon viennent se faire soigner, Alex découvre donc son groupe de travail, ses compagnons de thérapie. Les autres, on ne sait pas, mais lui, sa mère lui avait transmis un peu de cette folie – une maman aimante, capable d’enchanter la vie.



Par exemple, elle aurait préféré être « encielée » plutôt que « enterrée ». Délicat.



Mais elle était aussi sujette à des changements d’humeur brutaux, plongeant dans une profonde détresse. Des journées à pleurer, ne pas quitter sa chambre. Jusqu’à ce que la vie se soit totalement écoulée, et qu’elle choisisse d’en finir.



Les gens ne pensent qu’à s’entre-bouffer et Dieu s’emmerde à faire pousser des roses et de coquelicots ! entendu dans le bar du père d’Axel





Le petit groupe fera connaissance, partageant les moments de soins comme les instants de grand vide. Axel et Alice vont se quereller, se toiser, se jauger, et finalement décider qu’ils ont peut-être un peu d’amour dans le cœur à partager. Avant d’en finir, définitivement.



Parce que, le grand projet de Jacopo, c’est de se jeter d’une falaise : il a essayé, mais jamais eu le courage. Si la vie l’emmerde, manifestement, ça l’emmerde encore plus de faire ce pas qui jette dans le vide, et précipite de la conscience au grand plus rien. Ou au petit plus rien – seule la dimension plus rien reste assez tangible. Alors, tous, ils vont partir. Une dernière virée. Avant le grand saut.



Le temps peut bien tout saloper : trouver son grand amour, c’est l’aurore qui te promet le jour pour éclipser la nuit. Colette





Rarement on aura dans les mains un livre aussi poétique et doux pour parler du suicide, de ses causes, de ses origines et du mal-être des Suicidants. La langue d’Axl Cendres est souple, suffisamment enjouée pour évoquer le drame, la perte, la disparition, sans pathos ni excès.





La petite communauté de malades qu’il nous propose ressemblerait à un torchon rapiécé à la va-vite de cache-misère. Un patchwork improbable et que rien ne pourrait souder – sinon l’envie d’en découdre (sans jeu de mots) avec l’existence.



Cœur battant est une belle histoire, à la fin prévisible, certes, et qui contient cependant quelques hoquets. Mais l’évasion est telle que l’on se laisse porter avec un plaisir incontestable.





Axl Cendres – Coeur battant – Sarbacane – 9782377311484 – 15,50 €