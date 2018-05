Comme un diabolique air de blues en Armorique

Le réveil : un flingue tchécoslovaque pointé sur la tempe. À l’autre bout du pétard : Wilko, un vieux rockeur, flanqué d’un étui à guitare. S’ensuit une cuite hallucinatoire, la rencontre de Stella dans une casse auto, son sauvetage, un meurtre et une traque menée par des monstres gémellaires.



Le road movie comme une fuite vers l’enfance, où Stella, créature mystérieuse, ramènera Vladimir à son déracinement, son arrivée en France, son refus de se rappeler. Mais c’est bien vers l’Est qu’il faut désormais faire route. La terre natale. Le western de l’Est, le « western moderne sur route avec voitures » peut commencer.



Alors le film se déroule, façon Dead Man de Jim Jarmusch. Un B movie horrifique en noir et blanc, peuplé de diables, de rendez-vous aux « crossroads », de punk, de rock, de blues, où les ennemis du jour se confondent avec les fantômes de l’enfance, se rejoignant à l’ultime frontière entre la vie, la fiction, la mort.



Les images défilent, léchées, nocturnes et enneigées. Les interrogations aussi.



Je me souviens qu’à mon départ le ciel était zébré de nuages lumineux et glacés. Un ciel clair de novembre. J’avais quitté la capitale en début de soirée. Je voulais m’éloigner du nombril d’un monde sous perfusion et ne plus entendre les râles de ce corps usé, maintenu en une vie artificielle par des états d’urgence successifs. Je voulais aller réfléchir aux lisières. J’avais besoin de la terreur calme que m’inspire l’océan pour faire naître en moi une histoire…