Comme une craie sur un tableau noir : Julie Buntin, dérangeante

ROMAN YOUNG ADULT - Catherine, trentenaire vivant à New York, reçoit un coup de fil d’un fantôme du passé, Sal, le petit frère de sa meilleure amie. Celle-ci étant morte 20 ans plus tôt, Catherine replonge dans ce passé qu’elle n’a pas su oublier.









À 15 ans, la jeune Cat déménage à Silver Lake après le divorce de ses parents. Elle y rencontre l'hypnotisante Marlena. Marlena est accro aux cachets et vit en marge de la société, qu’elle méprise. Et Cat la suivra dans toutes ses frasques. Sa mort, accidentelle ou non, marquera Catherine à vie.

On suit la genèse de leur rencontre et leur adolescence crasseuse à Silver lake. L’autrice nous plonge dans la psychologie très fine de l’adolescente qui s’initie à un monde d’interdits, de non-dits, de limites franchies, qui nous fascine autant qu’elle. Comme elle le dit elle-même, ce fut le début de la fin.

Entre Catherine New-Yorkaise complètement dépassée par sa vie, où le fantôme de Marlena plane sans interruption, et Cat de Silver Lake suivant presque docilement sa nouvelle amie, on comprend bien vite que la première a une vision assez lucide de son adolescence, de sa complicité avec Marlena et de ses cachets, de sa mort. Leur relation est toxique, mais pourtant essentielle à son équilibre.



Le désœuvrement résonne dans tout le récit, avec pour paysage la ville de Silver Lake. Cette ville où l’on fabrique des amphèts dans des wagons abandonnés, et où les forêts et lacs n’arrivent pas à en adoucir la vision. On se sent piégé dans ce magma de neige boueuse, comme si s’enfuir était impossible, que Marlena nous en empêchait, à jamais rattachée à cet endroit.



L’ambiance est étouffante et l'on se sentirait presque complice de Cat, de continuer à lire tout en sachant l’issue de cette relation. Cette ambiance est bizarrement semblable au livre de Jeffrey Eugenides, Virgin suicides, le suspense psychologique monte lentement mais surement, et on adore ça !





Julie Buntin – Marlena – La belle colère – 9782843378980 – 19 €