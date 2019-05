Comment approcher l'Art brut : petit guide pour grandes découvertes

Si toutes ces questions vous taraudent, le livre de Céline Delavaux, essayiste et spécialiste des rapports entre littérature et peinture est fait pour vous !



Art brut. Le guide, publié chez Flammarion, met en lumière cet art méconnu et, à défaut de lui donner une définition précise, nous renseigne sur ce qu’il est et surtout sur ce qu’il n’est pas !



C’est l’artiste Jean Dubuffet qui le premier baptisa cet art. Dès 1945, il avait commencé à rassembler des œuvres faites pas des personnes non-initiées à l’art et ses nombreuses règles, « c’est une attaque de l’art académique traditionnel, que l’on trouve dans les écrits de Dubuffet ».





Palais idéal du facteur Cheval vers 1890



Palais idéal du facteur Cheval vers 1890

Et néanmoins, en s’intéressant, en le collectionnant, en l’exposant, il contribue à faire entrer cet art, qui ne voulait pas nécessairement en être, dans une case et… sur le marché de l’art.



Bien sûr, il est question dans ce guide du fameux Facteur Cheval et de son édifice qu’il mit trente-trois ans à bâtir à l’aide de divers matériaux et qui atteint des dimensions impressionnantes : 26 mètres de large et 10 mètres de haut !

Mais vous y découvrirez bien d’autres créateurs, penseurs, rêveurs… artistes qui s’ignorent.



En général ces artistes « bruts » sont des solitaires, marginaux, souvent vieillissants et/ou isolés, désœuvrés voire enfermés, d’où cette fausse idée que l’art brut est l’art des fous même si oui certaines personnes psychologiquement fragiles ont laissé, et laissent encore, des œuvres remarquables.



Ce que nous apprend réellement ce guide, c’est à nous détacher de notre sacro-saint besoin de tout définir, de tout analyser.



L’art brut nous dit juste de regarder sans chercher forcément à trouver un sens, une raison, il n’y en a pas forcément. Intéressez-vous à l’art brut et lâchez prise !





Céline Delavaux — Art brut Le guide — Flammarion — 9782081432437 – 19,90 €