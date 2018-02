Comment disparut le grand Geronimo...

Geronimo est, à l’évidence, une des figures emblématiques de la guerre que se sont menée les Peaux rouges et les Blancs tout au long du XIXe siècle avec les conséquences que l’on sait pour les autochtones. Apache Chiricahua, Geronimo est né dans le courant des années 1820 dans ce qui deviendra, dans l’Union, l’état d’Arizona.







L’extension de la conquête de l’Ouest ne lui laissera pas, comme à tant d’autres de ses semblables, d’autre choix que la lutte contre l’envahisseur, le spoliateur de terres. Cela en fera un paria poursuivi par l’armée américaine, tout autant que les Mexicains.

Ce livre est le récit fait par Samuel E. Kenoi, un Apache lui aussi, d’une génération postérieure à celle de Geronimo dont il est parent éloigné et collecté par Morris Opler. Il recouvre les dernières années de lutte de celui qui est présenté comme un simple chef de bande qui n’a pas l’heur d’être reconnu comme un vrai chef indien par le narrateur qui le traite même « d’emmerdeur » et de « trouillard ».



Et pourtant, les propos rapportés des échanges entre le général Miles, qui a reçu son ultime reddition, et Geronimo ont le goût amer des reproches que les autochtones ont toujours soulevé à l’égard des comportements quasi génocidaires des colons américains. « Quand avez-vous essayé de m’aider ? » s’insurge Geronimo, qui conclut en accusant les généraux de devenir « généraux parce qu’[ils sont] de très bons menteurs ».

[Extraits] La chute de Geronimo de Samuel E. Kenoi, Morris Opler



Samuel E. Kenoi est-il au fond aussi en opposition avec son parent que Morris Opler le laisse entendre ? Pas sûr.

En tous cas,, ce livre complète et éclaire à sa manière tant L’Empire comanche (Petra Hamalainen chez Anacharsis également) que La Dernière Frontière (Howard Fast chez Gallmeister).





Samuel E. Kenoi, Morris Opler, trad. Frédéric Cotton – La chute de Geronimo – Editions Anacharsis – 9791092011425 – 7 € / Ebook 6,99 €