Comment je suis devenu Malcolm X : l'enfance du prêcheur

Le 21 février 1965 à Harlem, Malcolm X est assassiné, après quarante ans d’une vie mouvementée. Si l’on connaît Malcolm X aujourd’hui, c’est parce qu’il fut un grand défenseur de la cause noire et un orateur exceptionnel dans l’Amérique raciste des années 1950. Ce que l’on connaît moins de lui, c’est toute la période qui a précédé son engagement.





Raconter les années d’enfance et d’adolescence de cet homme, c’est surtout se plonger dans l’Amérique des années 1930 à 1960. Une Amérique capable de dire à un enfant premier de la classe qu’il fera un bon charpentier, car sa couleur de peau l’empêchera de devenir avocat. C’est une Amérique gangrénée par la misère, la pègre, en proie à l’intolérance et à l’injustice.



Raconter la jeunesse de Malcolm X, c’est aussi et surtout décrire la descente aux enfers d’un jeune homme pauvre, qui ne trouvera comme échappatoire que les trafics en tout genre, la drogue à outrance, s’enfonçant dans la délinquance, traçant son chemin loin des modèles familiaux.



Pour nous conter cette histoire, c’est sa propre fille qui a trouvé les mots : Ilyasah Shabazz. C’est un texte tendu, sans concession. À sa lecture, je n’ai pu m’empêcher de penser au Pip de Dickens dans Les Grandes Espérances, tant l’art de se perdre est criant chez les deux garçons.

Le texte s’ouvre sur l’année 1945, le jeune Malcolm Little, dit « Detroit Red », est empêtré dans une histoire d’argent avec le chef de la pègre de Harlem, contraint de se cacher et de fuir pour sauver sa peau. Cette traque va lui permettre de revenir sur ses traumatismes d’enfance, de la disparition de son père mort accidentellement à l’internement de sa mère et au placement de ses six frères et sœurs. Le texte s’achève en 1948 au centre pénitentiaire de Norfolk.



Malcolm X n’est pas encore né, mais Malcolm Little a pris un nouveau chemin, guidé par les livres et par l’islam. Il découvre alors qu’un autre monde est possible si l’on veut bien lutter.



Antoinette Brunier,

Le Cadran lunaire (Mâcon)

Ilyasha Shabazz, Kekla Magoon – Comment je suis devenu Malcolm X - trad. Christine Bouard-Schwartz –

Editions Bayard jeunesse

