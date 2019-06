Comment nous dire adieu, roman noir sur fond blanc

Laure Amblesec

Sur l'air de la « Valse triste » de Sibelius, Marcello Fois nous entraîne très loin de sa Sardaigne natale. Et des canons du polar classique.A Bolzano, dans le Haut-Adige, où le commissaire Sergio Striggio vit avec son compagnon Léo, l'instituteur. Un endroit bien tranquille, a priori. Mais voilà : un couple se défait, un enfant disparaît.Le commissaire est chargé de l'enquête, que pimentent un curé mystérieux, un attentat contre une voiture et le suicide d'une femme amoureuse, victime collatérale d'un drame familial aux racines lointaines.On comprend rapidement que le vrai sujet de l'enquête, c'est la famille et ses silences, la famille et ses secrets, en particulier dans les relations père-fils. Tout en se cassant le nez pour trouver des pistes, Sergio doit accueillir son père, lui-même ancien policier. Sergio voudrait lui faire part de son homosexualité, il a du mal. Son père, lui, est venu le voir pour lui annoncer sa mort prochaine : il a un cancer incurable.L'enfant disparu constitue une sorte d'alter ego de Sergio, avec son mal-être d'enfant précoce, son intelligence aiguë qui l'isole, son goût pour l'histoire et les figures du passé.Ses blessures, aussi. Le roman nous les fait ressentir avec finesse et sensibilité, sans s’appesantir même si c’est parfois au prix de références culturelles ou mythologiques qui peuvent sembler un peu absconses - peut-être tout simplement parce qu’elles se révèlent inhabituelles dans ce type d’ouvrage.Dans sa quête pour retrouver l’enfant, Sergio voit ressusciter les spectres de son passé, les questions restées sans réponse, les doutes toujours douloureux. Et les réminiscences de la mort de sa mère, celle sans laquelle il ne parvenait pas à s'endormir enfant et dont il a accompagné l'agonie.Avec son père, Sergio devra surmonter beaucoup de silences, de méfiances, de regrets et de remords avant que tous deux parviennent à se dire adieu. Ce chemin aidera à résoudre l'énigme de l'enfant disparu, sans forcément la comprendre tout à fait.Marcello Fois, trad. italien Nathalie Bauer – Comment nous dire adieu - Seuil – 9782021388015 – 22 €