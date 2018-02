Continuer... Ne pas tourner le dos à l’espoir

Sibylle s’est séparée de Benoît depuis longtemps maintenant après des moments difficiles qui ne pouvaient que se traduire par un point final à leur relation. Elle en avait profité pour mettre des kilomètres entre eux et s’était installée à Bordeaux avec Samuel, leur fils, dont elle a la garde.









Mais la fille pleine de promesses d’avenir qu’elle avait été a bientôt laissé la place à une femme en pleine détresse et en profonde solitude, incapable de maintenir un lien ave Samuel dont l’adolescence lui échappe.

Pourtant, le jour où elle est appelée pour aller le chercher dans une gendarmerie des bords du Bassin d’Arcachon, même si son premier réflexe reste d’appeler Benoît au secours, face à l’énormité des choses dans lesquelles Samuel s’est laissé entraîner par des copains un soir de fête trop arrosée, c’est elle qui prend la décision : elle va l’emmener au Kirghizistan pour une longue randonnée à cheval de plusieurs mois pour tenter d’une part de renouer un contact effiloché et d’autre part pour sauver son fils du naufrage dans lequel elle le voit sombrer. Comme elle-même est en train de sombrer.

Continuer, c’est ce que Sibylle fait chaque jour, chaque instant dans ce « cheval-movie » dans les montagnes kirghizes où vivent des populations encore nomades vers lesquelles elle souhaite aller, entrer en contact, nouer des relations même éphémères, pourtant pleines de chaleur et facilitées par sa pratique du russe.

Le cheval y est un point d’entrée formidable puisqu’il est l’essence du nomadisme de ces peuples et puisqu’il est aussi largement reconnu comme un élément apaisant autant que reconstructeur pour certains êtres en difficulté. Indépendant, sauvage et pourtant profondément attaché et attachant. Source des plaisirs qu’il donne. Source des devoirs que cet attachement exige.

Certes, le roman est un peu cousu de fil blanc avec des évènements à caractère paroxystique d’où l’âme humaine est censée ressortir grandie, fortifiée. Peut-être sont-ils amenés un peu naïvement dans le récit et en sort-on un peu trop facilement sans que les tourments intérieurs aient eu le temps d’être explorés complètement. Peut-être arrive-t-on un peu trop facilement et trop vite à l’épilogue, à la fin de la quête sans avoir pris le temps de se noyer dans les épreuves. Peut-être.

Il n’en reste pas moins une histoire pleine de bonnes intentions avec un message fort : continuer, ne pas baisser les bras, ne pas tourner le dos à l’espoir, ne pas démissionner ! Dans cette société où les valeurs humanistes ont du mal à continuer d’avoir une place face à un égoïsme omniprésent, on ne peut pas refuser d’entendre ce message de persévérance par lequel se découvrent pour chacun une place au soleil et une capacité personnelle à trouver sa voie.



Laurent Mauvignier – Continuer – Editions de Minuit – 9782707329837 – 17 € / ebook 9782707329851 – 11,99 €