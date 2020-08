Cora dans la spirale, en quête de sens, coûte que coûte

Après avoir donné naissance à une petite fille, Cora Salme reprend son travail chez Borélia. La compagnie d’assurances vient de quitter les mains de ses fondateurs, rachetée par un groupe qui promet de la moderniser. Cora aurait aimé devenir photographe. Faute d’avoir percé, elle occupe désormais un poste en marketing qui lui semble un bon compromis pour construire une famille et se projeter dans l’avenir. C’est sans compter qu’en 2010, la crise dont les médias s’inquiètent depuis deux ans rattrape brutalement l’entreprise.

[ Premières pages ] Cora dans la spirale – Vincent Message



Au-delà du cœur du récit qu’est le travail dans une entreprise, c’est le portrait en profondeur d’une femme qui aspire à la fois à un travail qui ait du sens et aussi à un équilibre avec sa vie personnelle.Plus on la connaît, plus Cora est attachante : empathique et spontanée, elle n’oublie pas ses aspirations artistiques et ses curiosités d’adolescente ; elle suit aussi l’instinct du coeur, pour se sentir vivante et engagée, au risque de casser un échafaudage précaire…La construction évite le récit linéaire à la première personne. Un narrateur énigmatique mène l’enquête sur un événement tout aussi mystérieux. À plusieurs reprises, cet effet d’annonce sibylline fait monter la tension et donne toute son ampleur à la recherche du pourquoi et du comment.L’écriture est l’autre atout majeur du livre : précise pour décrire les conditions matérielles, le temps minuté, les effets de la pression et d’un déménagement dans un open-space d’une tour de La Défense, elle se fait plus lyrique et poétique pour épouser les mouvements de l’âme ou de la pensée en liberté de son héroïne.Ne manquez pas ce roman social contemporain qui a du souffle !Vincent Message – Cora dans la spirale – Points – 9782757880449 – 8.60 €