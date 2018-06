Couleurs chimères : rendez-vous en délicatesse

Couleurs chimères : lorsqu'elles se mêlent et s'entremêlent, se mélangent et s'arrangent, la poésie s'invite et les thématiques ne manquent pas. Philippe Devos nous propose un recueil de poèmes d'une sensibilité remarquable. Etes-vous prêt à commencer un voyage féerique ?

Couleurs Chimères est un recueil de poèmes aux thèmes variés. Son auteur, Philippe Devos, nous emmène à travers un univers, son univers, son monde, sa bulle. On y pénètre aisément, tant les mots choisis sont subtils et précis, tels un mécanisme d’une horloge, délicats tels un orfèvre.Tout est à sa place, pas un mot de plus, pas un de moins. L’élégance et la légèreté règnent à chaque détour de vers tantôt mélancoliques, tantôt fiers et bercés de lumière. Les poèmes de Philippe Devos ne se lisent pas qu’une fois, il faut du temps pour savourer sa plume, la beauté du geste, l’instantanéité du moment.Les mots s’inscrivent dans le temps, marquant de leurs empreintes les instants futurs.A travers une lecture posée et réfléchie jaillit un torrent de mots sensibles et forts à la fois. Au fil des pages, nous découvrons des thèmes variés tels que la solitude, la détresse, l’amour, l’isolement, l’ignorance, la mort, etc. L’une des muses les plus célèbres et les plus convoitées, la nuit, est elle aussi présente, fière et majestueuse.De plus, les signes du Zodiaque sont à l’honneur puisqu’ils ont droit à un poème les caractérisant, un genre d’ADN poétique, un témoignage en quelque sorte. Ainsi, le Cancer, la Balance ou encore le Verseau dansent à l’unisson sur une mélodie poétique, gracieuse et unique.Philippe Devos a eu la bonne idée d’illustrer chaque poème, et c’est Laura Hedon qui a prit soin de retranscrire à merveille les impressions, les nuances et la portée de chaque poème. Ainsi, ses tableaux nous transportent eux aussi dans un univers atypique caractérisé par une « patte » artistique de haute qualité, délicate et soucieuse du détail.Des peintures aux couleurs vives, ajustées, emplis d’une variété de tons admirable: la beauté est au rendez-vous. Bref, Laura Hedon a un univers bien à elle, singulier et mystérieux, un coup de pinceau délicat qui ravira le plus grand nombre.Couleurs Chimères est destiné aux amoureux des mots, de la poésie, de la couleur et de la beauté du moment. Mais aussi, ce recueil de poèmes est un véritable voyage à travers des contrées lointaines, ou il n’est plus question de s’isoler mais bien de saisir la magie de l’instant, éphémère et volatil.Philippe Devos, ill. Laura hedon - Couleurs chimères - Editions Stellamaris - 9782368684580 - 29 €